Il futuro del settore dell’auto è definito da ormai diverso tempo e la transizione all’elettrico procede speditamente nonostante qualche piccolo impuntamento. Approcciarsi ad una nuova tecnologia, soprattutto per il pubblico meno giovane o appassionato, non è mai così immediato e sono numerose le opportunità che il settore mette a disposizione.

A questo proposito Fiat ha avviato un’iniziativa dedicata alla 500e, la versione elettrica della sua city-car per eccellenza. Con lo slogan “Prenota il tuo test drive e guida Nuova 500 per una settimana. Non riuscirai a non innamorartene.”, Fiat offre una 500e gratis per 7 giorni, con un’iniziativa valida presso le concessionarie aderenti all’iniziativa fino al 30 aprile.

Per prendere parte al programma è necessario mettersi in contatto con una concessionaria e ricevere informazioni più dettagliate o seguire le istruzioni disponibili a questo link. Ricordiamo che Fiat 500e, che abbiamo provato anche in variante cabriolet, è disponibile nelle declinazioni hatchback, cabrio e 3+1 (porte), con batterie da 23 o 42 kWh e potenza di 70 o 87 kW.

Fiat 500e è disponibile a partire da 25.450 euro o 23.450 euro in caso di rottamazione. Attraverso la promozione di Stellantis Financial Services, ci si può mettere al volante della proposta elettrica con anticipo zero, 47 rate mensili da 299 euro e riscatto finale di 14.380 euro. Sul sito Fiat è possibile ordinare online con un piccolo anticipo (di massimo 500€) e ritirare in concessionaria. È possibile annullare l’ordine senza costi o restituire l’auto entro 14 giorni dalla consegna.

In alternativa alla proposta di Fiat, ricordiamo che in occasione di MiMo 2023 ci saranno numerose e quotidiane attività legate a test drive e situazioni di ricarica.