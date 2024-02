Cybertruck ha un problema con il consumo delle gomme, Tesla indaga

Sembra che Tesla abbia temporaneamente interrotto la distribuzione dei copriruota aerodinamici per il suo pick-up completamente elettrico, il Cybertruck. I recenti feedback dei clienti indicano che ciò potrebbe essere dovuto a problemi con le coperture aerodinamiche originali, che potrebbero causare graffi ed eccessivo usuramento alla spalla dei pneumatici.

Secondo il Cybertruck Owners Club, le recenti consegne del Cybertruck non includono più i copriruota aerodinamici. Un membro del club, proprietario di un Cybertruck consegnato alla fine di gennaio, ha riferito di essere stato informato che le coperture aerodinamiche sarebbero state inviate successivamente, con stime di consegna intorno a marzo.

Nonostante la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di Tesla riguardo a questa interruzione, video aerei catturati sopra la Giga Texas mostrano che i Cybertruck parcheggiati nella struttura attualmente non hanno copriruote aerodinamici. Anche i veicoli nei centri di consegna Tesla sembrano essere privi di tali coperture.

Un video condiviso da Tesla T-Sportline, un'azienda di accessori aftermarket per veicoli elettrici, fornische alcune interessanti spiegazioni sul problema. Secondo la società, le coperture aerodinamiche originali del Cybertruck si estendono oltre la ruota e possono graffiare il fianco del pneumatico quando il veicolo è in movimento, a causa dell'espansione della spalla della gomma in seguito al carico di bordo.

Questo problema sembra aver portato Tesla a sospendere temporaneamente la distribuzione delle coperture aerodinamiche, con le consegne sostitutive previste per marzo. Resta da vedere come l'azienda affronterà questa problematica e se verranno apportate modifiche alle coperture aerodinamiche per evitare danni ai pneumatici dei Cybertruck.