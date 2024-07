Da oggi le auto elettriche cinesi potrebbero costare di più: i dazi sono ufficiali

A seguito dell'adozione da parte della Commissione europea di nuovi dazi punitivi, come anticipato in questo approdondimento, le tariffe sulle importazioni di veicoli interamente elettrici prodotti in Cina sono destinate ad aumentare. Questa misura, che verrà applicata provvisoriamente dal 5 luglio per un periodo di quattro mesi, mira a contrastare le pratiche di dumping industriale. Tra i marchi maggiormente colpiti figurano Tesla Model 3, MG4 e varie vetture di BYD.

Il range di incremento dei dazi varia considerevolmente tra i diversi produttori: dal 17,4% per BYD, passando per il 19,9% di Geely e il 20,8% per altre case, fino al 37,6% destinato a SAIC e altri costruttori considerati non collaborativi nell’indagine dell'Unione Europea. Per Tesla, le autorità europee non hanno ancora definito uno specifico aumento.

Questi aumenti si sommeranno all'attuale tassa del 10% già in vigore, rendendo i veicoli significativamente più cari per i consumatori europei. Di fronte a queste prospettive, Elon Musk aveva già avvertito un possibile aumento del costo della Tesla Model 3 dal 1° luglio 2024.

Alcune aziende, come MG e Nio, stanno valutando come rispondere a questi sviluppi. Andrea Bartolomeo, country manager di MG in Italia, ha indicato che al momento non ci sono piani di contromisura specifici. Anche in Francia, un portavoce del marchio ha assicurato che le scorte di MG4 sono sufficienti per evitare rialzi fino a novembre, dopo di che la situazione potrebbe cambiare. Per quanto riguarda Dacia, la casa automobilistica ha escluso variazioni ai prezzi del modello Spring, almeno per il momento.

Le case automobilistiche temono un impatto significativo nella produzione locale

La decisione della Commissione Europea di imporre nuovi dazi ha suscitato critiche anche all'interno dello stesso blocco. Volkswagen e la VDA, l’associazione delle, hanno fatto appello all'Esecutivo UE, sottolineando che glipotrebbero superare i benefici per l'industria automobilistica, in particolare quella tedesca. Essi hanno messo in guardia sul ruolo cruciale della Cina nel supportare la trasformazione verso l'elettromobilità e la digitalizzazione, e hanno avvertito che un conflitto potrebbe mettere a rischio questa transizione.

C'è ancora tempo per negoziare: Bruxelles e Pechino hanno quattro mesi per raggiungere un'intesa che eviti questo escalazione tariffaria. Le decisioni finali di questa negoziazione potrebbero avere un impatto significativo non solo sul commercio tra le due potenze, ma anche sul futuro dell'industria automobilistica elettrica europea.