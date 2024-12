Dacia batte Tesla, la Sandero è la best seller del 2024

La Dacia Sandero si appresta a diventare l'auto più venduta in Europa nel 2024, superando la Tesla Model Y. Secondo i dati preliminari di Dataforce, riportati da Automotive News Europe, la compatta rumena ha registrato vendite superiori sia a novembre sia nei primi 11 mesi dell'anno.

A novembre, la Sandero ha venduto 21.506 unità contro le 18.618 della Volkswagen Tiguan, sua più diretta inseguitrice. Nei primi 11 mesi, il vantaggio della Dacia è nei confronti di Tesla è netto, con 246.781 immatricolazioni contro le 181.781 della Model Y, attualmente al sesto posto.

Il successo della Sandero rappresenta un cambiamento significativo rispetto al 2023, quando la Model Y era stata la prima auto elettrica a conquistare il primato europeo. La compatta Dacia, con un prezzo di partenza di circa 13.850 euro, si sta imponendo grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo in un periodo di incertezza economica.

Nonostante Tesla stia cercando di recuperare terreno con promozioni di fine anno, come un anno di ricariche gratuite ai Supercharger, appare improbabile un ribaltamento della classifica nelle ultime settimane del 2024. Il distacco di oltre 65.000 unità sembra troppo ampio da colmare.

Il 2025 potrebbe riservare nuove sorprese nella classifica delle auto più vendute in Europa. Tesla si prepara a lanciare una versione aggiornata della Model Y, nome in codice "Juniper", che potrebbe rilanciarne le vendite. Allo stesso tempo, il costruttore cinese BYD sta registrando una forte crescita, visto il lancio di numerosi nuovi prodotti non soltanto elettrici.

Il mercato automobilistico europeo si conferma quindi in rapida evoluzione, con una competizione sempre più serrata tra modelli tradizionali a combustione interna, come la Sandero, e vetture elettriche di ultima generazione. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se il primato della Dacia sarà confermato o se assisteremo a nuovi cambiamenti ai vertici delle classifiche di vendita.