Dacia Duster 4X4, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Dacia Duster 4x4 si conferma come una proposta davvero interessante nel segmento dei SUV, distinguendosi per la sua versatilità, solidità e convenienza economica. Questo modello non solo si presenta con un design robusto e caratterizzato da linee nette, ma si contraddistingue anche per le sue capacità fuoristrada, pur mantenendo dimensioni compatte e una praticità che lo rende adatto sia alla guida cittadina che ad avventure sui terreni più impervi. La terza generazione ha saputo integrare innovazioni e dettagli funzionali, come le protezioni in materiali riciclati e le soluzioni accessoriali intelligenti, per creare un SUV che, pur rimanendo in una fascia di prezzo contenuta, offre un’esperienza di guida completa e stimolante. L’auto ha attirato l’attenzione di numerosi esperti di settore e appassionati, anche grazie al segnale dato da diverse recensioni online che ne evidenziano i pregi, ma non mancano critiche e spunti di miglioramento rispetto ad altri modelli della categoria .

Cosa mi piace

Tra i molteplici aspetti positivi della Duster 4x4, spicca sicuramente la capacità di coniugare un prezzo competitivo con dotazioni e funzionalità che raramente si trovano in questa fascia di mercato. Il design esterno, con le plastiche progettate per mascherare inevitabili segni d’usura e i cerchi eleganti abbinabili a pneumatici robusti, enfatizza la natura avventurosa del veicolo. All’interno, l’abitacolo, pur mantenendo un’impronta funzionale, risulta sorprendentemente moderno e curato: il display di maggior formato e il volante con design inedito contribuiscono a rendere l’esperienza di guida più coinvolgente.

Oltre a questi dettagli, le soluzioni pratiche come i tappetini “anti-sporco”, gli agganci per accessori e persino il pack dedicato al campeggio sono state pensate per soddisfare esigenze reali degli utenti, sia in città che durante le escursioni. La presenza del sistema Terrain Control a cinque modalità, che si adatta automaticamente alle condizioni del terreno, è un ulteriore elemento di spicco, conferendo al modello una versatilità che pochi SUV di questo prezzo possono vantare .

Come va

La Duster 4x4 dimostra il suo valore soprattutto quando si abbandonano le strade asfaltate: le sue caratteristiche tecniche, come l’altezza da terra di 22 centimetri e gli angoli d’attacco, dosso e uscita ben studiati, la rendono capace di affrontare percorsi sterrati, trincee e salite impegnative con sicurezza. Il motore da 130 CV, abbinato al sistema mild hybrid a 48V, garantisce una spinta pronta e fluida, particolarmente apprezzabile nei bassi regimi e nelle situazioni di fuoristrada dove la coppia gioca un ruolo decisivo.

Il cambio manuale a sei marce, con rapporti ravvicinati, contribuisce a mantenere il controllo del veicolo in ogni situazione, mentre la dotazione tecnologica – tra cui il display informativo che segnala pendenza, beccheggio e distribuzione della trazione – rende la guida non solo più sicura, ma anche più intuitiva. Durante i test, i consumi si sono attestati su livelli in linea con quanto ci si aspetterebbe da un SUV versatile e pratico, consolidando l’immagine di una vettura che sa ben bilanciare prestazioni e efficienza .

Cosa non mi piace

Nonostante i numerosi pregi, alcuni aspetti della Duster 4x4 lasciano spazio a miglioramenti. L’interno, sebbene aggiornato, continua a utilizzare plastiche che, pur essendo funzionali, non raggiungono un livello di raffinatezza paragonabile a quello di modelli più costosi. Anche il sistema delle telecamere a 360°, fondamentale per la manovrabilità in spazi ristretti, potrebbe beneficiare di una maggiore risoluzione per garantire una visibilità ottimale in ogni condizione.

Alcuni critici evidenziano che il modello, pur eccellendo nel fuoristrada leggero, non dispone di ridotte e blocco del differenziale meccanico, il che può limitarne l’efficacia in percorsi estremamente impegnativi. Inoltre, la presenza di elementi in plastica in alcune parti dell’abitacolo può dare l’impressione di un compromesso qualitativo, soprattutto in confronto a competitor che offrono materiali più pregiati pur rimanendo nella stessa fascia di prezzo .

Chi dovrebbe acquistarla

La Dacia Duster 4x4 è particolarmente indicata per chi cerca un SUV che unisca praticità, robustezza e versatilità senza dover sostenere costi elevati. Il modello si rivolge a famiglie e appassionati di avventure che necessitano di un’auto in grado di gestire sia la quotidianità urbana che esperienze fuoristrada leggere. Chi ha l’esigenza di esplorare percorsi meno convenzionali, senza rinunciare a una guida sicura e ben equipaggiata, troverà in questo veicolo un’ottima soluzione.

Inoltre, la Duster 4x4 rappresenta una scelta competitiva rispetto ad altri modelli più costosi che, infatti, non offrono la combinazione di trazione integrale e cambio automatico disponibile anche nelle versioni a due ruote motrici. In definitiva, chi desidera un SUV che sappia rispondere alle sfide della strada e della natura, apprezzerà sicuramente la proposta di Dacia, una scelta che unisce funzionalità, innovazione e un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. A questo proposito, il listino parte da 26.400 euro.