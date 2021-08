Dacia Jogger, diffuso il video teaser della nuova sette posti

La casa automobilistica Dacia ha diffuso nelle scorse ore un video teaser in cui mostra in anteprima la Jogger, nuova vettura del marchio spaziosa e accogliente grazie alla configurazione monovolume a 7 posti.

La novità dell’azienda rumena produttrice di autoveicoli sarà svelata per la prima volta con una diretta streaming fissata per il 3 settembre. Per quanto riguarda il debutto dal vivo, la Jogger verrà invece mostrata il 6 settembre in occasione dell’IAA Mobility di Monaco alla presenza del CEO Denis Le Vot.

Nonostante il breve video teaser diffuso dalla casa costruttrice non rivela molti particolari relativi al design, la nuova auto si contraddistinguerà per i suoi grandi spazi e per le attività outdoor per cui è stata progettato.

Il video teaser mostra infatti solamente alcuni degli elementi di stile della Jogger: la tinta arancio che caratterizza la carrozzeria, la presenza delle barre sul tetto ed i fari posteriori a sviluppo verticale. Per quanto riguarda frontale ed interni della vettura, la casa automobilistica ha deciso di tenerli nascosti ancora per un po’.

Toujours aller de l’avant ! 🏃

Soyez prêts pour notre événement spécial ⏰ 👉 https://t.co/AH5Xg8e9rO #FierEnDacia pic.twitter.com/TvvT5Wj0zy — Dacia France (@Dacia_FR) August 30, 2021

Disponibile in versione da cinque o da sette posti, la nuova Jogger è senza dubbio un’auto ideale per accompagnare i passeggeri sia negli spostamenti quotidiani che nei lunghi viaggi. La scelta del nome non è infatti casuale. La denominazione Jogger è stata infatti scelta da Dacia per trasmettere il dinamismo e l’energia positiva, suggerendo al tempo stesso un contesto outdoor nell’ottica della nuova identità del brand.

Per quanto riguarda la piattaforma, quest’ultima sarà la stessa di Sandero e Logan. Secondo quanto diffuso, la gamma motori potrebbe invece essere composta da soluzioni 1.0 litri tre cilindri turbo a benzina fino a 100 Cv. Non si esclude tuttavia l’introduzione nella gamma di una versione a gasolio e a doppia alimentazione benzina Gpl.