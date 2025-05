Dacia Jogger GPL: si viaggia tanto e si spende poco

Per molti automobilisti, l’ansia dell’autonomia rappresenta ancora un nodo cruciale quando si pianifica un lungo viaggio. Con la nuova Dacia Jogger, tuttavia, questa preoccupazione sembra ormai un ricordo lontano. Grazie alla motorizzazione benzina/GPL da 100 CV abbinata a due serbatoi da 50 litri – uno per la benzina e uno per il GPL – il veicolo è infatti in grado di percorrere oltre 1.000 km con un pieno. Un risultato che scaturisce non solo da un consumo medio di 7,6–7,8 l/100 km, ma anche da un attento lavoro di alleggerimento del telaio: con soli 1.252 kg a vuoto la Jogger si pone come l'MPV a sette posti più leggera sul mercato, uno dei segreti alla base della sua sorprendente efficienza.

Non si tratta soltanto di viaggiare a lungo con un singolo pieno, ma di farlo spalmando i costi di esercizio su migliaia di chilometri senza rinunciare al comfort. Il motore a benzina da 1.598 cc, con una coppia di 144 Nm, abbinato all'alimentazione a GPL, garantisce infatti una spesa contenuta per ogni chilometro percorso. Ciò consente di affrontare tragitti extraurbani e autostradali senza frequenti soste dal distributore, un vantaggio non di poco conto per famiglie e gruppi di amici in partenza per vacanze o weekend fuori porta.

Come è fatta

Esteticamente la Jogger sfoggia linee robuste e funzionali: l’altezza da terra accentuata, i passaruota bombati protetti da modanature in plastica nera e le barre portapacchi regolabili ne sottolineano l’indole “adventure ready”, pur mantenendo un frontale affine alla Sandero con i fari a Y e la mascherina semplice ma riconoscibile. Il pianale modulare CMF‑B garantisce solidità e facilità di manutenzione, oltre a favorire un’abitabilità interna sorprendente per una vettura di 4,55 m.

All’interno, la plancia riprende elementi dal familiare sistema Media Display (ma potrebbe servirvi un adattatore), ma con una console originale che integra bocchette orientabili e comandi del climatizzatore a portata di mano, mentre il display a sbalzo conferisce un aspetto più contemporaneo. I sedili anteriori sono ampi e rivestiti con tessuti morbidi, mentre le file posteriori, con pavimento quasi piatto, garantiscono spazio per le gambe e accoglienza uniforme, grazie anche ai tavolini ripiegabili e alle prese di corrente integrate nelle fiancate. Il bagagliaio, infine, vanta 1819 litri a cinque posti e 506 litri a sette posti con la terza fila in uso, numeri che la pongono in testa alla categoria per versatilità di carico.

Come va

La Dacia Jogger si presenta in strada con un comportamento che privilegia il comfort, ma che non rinuncia a un’impostazione di guida solida. Il telaio, di sana e robusta costituzione, offre un controllo della stabilità che interviene in modo puntuale sia sui fondi asciutti sia su quelli bagnati, garantendo la sensazione di sicurezza anche nelle frenate più decise. Tuttavia, il prezzo da pagare è un rollio pronunciato nelle curve e una certa lentezza nei cambi di direzione: la Jogger non cerca la sportività, ma piuttosto una guida dolce e rassicurante, adatta a chi viaggia con la famiglia e con un carico extra.

Lo sterzo, leggero e progressivo, facilita le manovre in ambito urbano, pur risultando talvolta troppo demoltiplicato e non particolarmente comunicativo, specie quando si richiede una risposta pronta . In ambito autostradale e extraurbano la tenuta di strada è adeguata, ma il comfort delle sospensioni – pensate più per assorbire buche e rattoppi che per sostenere un assetto rigido – invita a percorrenze tranquille piuttosto che a stacchi di ritmo improvvisi. La versione GPL a velocità autostradali è un po' rumorosa una volta raggiunti i 130 km/h.

Il prezzo del viaggio

Il listino di partenza per la Jogger Essential con motorizzazione GPL si attesta a 18.100 euro, un prezzo che conferma la volontà di Dacia di offrire un veicolo accessibile senza rinunciare a tecnologie di ultima generazione.

Il bilancio tra investimento iniziale e risparmio nel corso della vita del veicolo si traduce in un conto finale che premia chi vuole guidare a lungo, con costi di gestione ridotti e l’affidabilità garantita da un marchio noto per il miglior rapporto qualità–prezzo.