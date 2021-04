Dalla Germania un progetto per produrre batterie flessibili

In Germania alcuni ricercatori dell’Istituto di Tecnologia Karlsruhe stanno portando avanti una sperimentazione per produrre batterie con celle flessibili. Un importante studio che porterebbe ad una maggiore gestione della forma del pacco batterie nel caso in cui venissero in futuro validati elementi flessibili. Non a caso, i pacchi batteria attualmente disponibili con celle agli ioni di litio sono realizzati con forme standard ed installati su telai rigidi.

Il progetto portato avanti dal team tedesco, e denominato AgiloBat, vede alla guida il professore Holger Hanselka che ha espresso chiaramente come l’obiettivo sia proprio quello di portare a termine la realizzazione di batterie che si possano adattare alle forme più svariate in base a specifiche esigenze, ottenendo grandi vantaggi sia legati a prestazioni che all’efficienza.

Grazie al lavoro di sperimentazione dei ricercatori tedeschi potremmo dunque avere batterie perfettamente adattabili alle diverse aree di un veicolo, ottenendo inevitabilmente vantaggi relativi l’efficienza della stessa vettura. Secondo quanto diffuso, infatti, i primi passi avanti sono già stati realizzati lo scorso anno grazie al modello AgiloBat 1. Con l’AgiloBat 2 si è conseguentemente già entrati in una seconda fase del progetto che è base dell’Intelligent Battery Cell Production, iniziativa finanziata con oltre 14 milioni di euro.

Alla Karlsruhe Research Factory stiamo mettendo a punto una linea produttiva flessibile che possa permetterci di produrre celle differenti grazie a processi identici. L’obiettivo è utilizzare gli stessi robot e gli stessi passaggi per creare prodotti che siano differenti sia per le dimensioni, sia per le prestazioni e la composizione chimica, ha dichiarato il professore a capo del team, Jurgen Fleischer.

Per sapere se tale tecnologia potrà essere pienamente utilizzata nel settore automotive, dovremo attendere i prossimi test previsti per il 2022, ma non escludiamo che gli ottimi risultati possano portare le nuove batterie sul mercato già nel 2023 introducendo un ulteriore innovazione del settore vetture green.