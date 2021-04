Dartz, arriva in Europa l’auto elettrica più economica

Arriva dalla Lituania Freze Nikrob, la city car prodotta dal marchio Dartz grazie alla collaborazione con la carrozzeria lituana Nikrob e destinata ad essere il veicolo a propulsione elettrica più economica dell’Unione europea. Parliamo essenzialmente di un re-badge della Hong Guang Mini EV, vettura elettrica cinese realizzata dalla joint-venture tra General Motors, Saic e Wuling.

Abbiamo individuato una lacuna sul mercato, ci sono molti modelli che affollano il segmento B e il segmento C ma poche scelte per quanto riguarda le city car, vetture pratiche da utilizzare nelle nostre città, affermano i vertici di Dartz.

Come accennato, si tratta della variante dedicato al Vecchio Continente della Hong Guang Mini EV e nonostante venga realizzata in Lituania, le parti utilizzate per l’assemblaggio sono importate dalla Cina. La stessa Dartz è riuscita infatti ad ottenere i diritti necessari per poter importare i kit di montaggio (CKD) della piccola elettrica cinese. Per quanto riguarda il design, sono infatti minime le differenze tra la FreZe Nikrob e la Mini EV, a parte le modifiche effettuate all’illuminazione e l’aggiunta di alcune funzioni di sicurezza.

Nel dettaglio, la city car elettrica di Dartz viene offerta con due differenti dimensioni di batteria, da a 9,2 kWh o 13,8 kWh, che offrono un’autonomia che raggiunge i 200 chilometri. Il motore, montato sull’asse posteriore, ha invece una potenza di 13 kW di potenza e 86 Nm di coppia che le permettono di raggiungere i 100 km/h. Nonostante la velocità massima dovrebbe attestarsi sui 100 km/h, i dati riguardanti lo scatto da 0 a 100 km/h non sono stati diffusi.

La FreZe Nikrob viene offerta con prezzi che partono da 9.999 euro per la versione standard e fino a 14.999 euro per la Luxury. Fin dal suo debutto, avvenuto lo scorso marzo, la piccola elettrica sembra abbia già riscosso un grande successo sul mercato lituano, con numerosi ordini effettuati in particolar modo da aziende specializzate in servizi di car sharing e di consegne a domicilio. Vedremo dunque quanto durerà il primato della Dacia Spring come auto elettrica più economica d’Europa, i cui ordini sono stati aperti solamente poche settimane fa.