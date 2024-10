Dash Cam 70mai a soli 110€! MINIMO storico raggiunto

Assicuratevi la sicurezza migliore possibile von una buona dash cam per la vostra auto! La dash Cam 70mai A510 Full-HD è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 109€, rispetto al prezzo originale di 115€, offrendovi un risparmio del 5%. Questa dash cam doppia, equipaggiata con sensore avanzato Sony STARVIS 2 IMX675, vi assicura una registrazione anteriore e posteriore in Ultra HD per una sicurezza ottimale durante la guida. La sua visione notturna superiore, il monitoraggio parcheggio 24 ore, WiFi e GPS integrati, insieme alla gestione tramite app, la rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di alta qualità per mantenere il proprio veicolo sotto controllo in ogni momento.

70mai, dash cam auto Full-HD, chi dovrebbe acquistarla?

La dash Cam 70mai si rivela un acquisto consigliato per chi trascorre molto tempo alla guida, sia per lavoro che per piacere, e sente la necessità di aumentare la propria sicurezza stradale e proteggere il proprio veicolo quando parcheggiato. Grazie alla doppia registrazione anteriore e posteriore in Ultra HD, fornisce una copertura completa del percorso, riducendo i punti ciechi e garantendo che ogni dettaglio venga catturato con estrema chiarezza.

Inoltre, questa dash cam è perfetta per chi desidera una soluzione avanzata per il monitoraggio del parcheggio, grazie alla funzione specializzata che attiva la registrazione a basso frame rate per tutta la durata del parcheggio, proteggendo il veicolo da furti o danni mentre è incustodito. La connettività WiFi e GPS integrati arricchiscono ulteriormente l'esperienza d'uso, permettendo di gestire comodamente le registrazioni, visualizzare anteprime live, scaricare video direttamente sul proprio smartphone e tenere traccia del percorso con precisione. Adatto a chi cerca tranquillità e sicurezza sulla strada, giorno e notte, e desidera un controllo facile e intuitivo attraverso l'app dedicata.

Grazie al sensore avanzato Sony STARVIS 2 IMX675, garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di bassa illuminazione. È dotata di visione notturna superiore, modalità parcheggio 24 ore, WiFi e GPS integrati per una facile gestione delle registrazioni e monitoraggio del percorso. La registrazione in loop e di emergenza assicura che i momenti critici siano catturati e conservati efficacemente. Compatibile con l'app 70mai, questa dash cam consente un controllo intuitivo e comodo, rendendo ogni viaggio sicuro e ben documentato.

Ad un prezzo competitivo di 109€, la Dash Cam 70mai rappresenta un investimento significativo per la sicurezza e la tranquillità sulla strada. Con prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione e una serie di funzionalità intelligenti per il monitoraggio costante del veicolo, vi consigliamo l'acquisto di questa dash cam per elevare l'esperienza di guida e garantire la massima protezione durante i vostri spostamenti.

