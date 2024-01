Prezzo TOP su questa doppia dash cam! (-25%)

Scoprite la nuova doppia dash cam di Miden, la vostra compagna ideale per la sicurezza su strada, ora disponibile su Amazon! Questa dash cam di alta qualità offre registrazione anteriore 2.5K e posteriore FHD 1080P, con un ampio grandangolo di 336° che vi permette di catturare ogni dettaglio. Grazie allo schermo IPS da 3.2", visualizzerete immagini nitide, mentre la scocca in alluminio assicura durabilità e una buona dissipazione del calore. Con funzionalità come il G-sensor e la visione notturna avanzata, la sicurezza è garantita giorno e notte. Originalmente proposta a €79,99, gode ora di uno sconto del 25%, essendo offerta a soli €59,53. In più, si presenta con una scheda SD da 64GB, inclusa per offrirvi il massimo del rapporto qualità-prezzo.

Miden doppia dash cam, chi dovrebbe acquistarla?

Amanti del viaggio e della sicurezza, le dash cam Miden 2.5K sono fatte su misura per voi! Queste sofisticate telecamere per auto, con una nitidezza impeccabile in 2.5K per la registrazione anteriore e Full HD 1080P per quella posteriore, vi garantiranno una guida senza preoccupazioni. Siano essi viaggiatori instancabili che desiderano immortalare paesaggi mozzafiato o genitori attenti che vogliono tenere sotto controllo ogni dettaglio della strada, la Miden dual dashcam soddisferà ogni vostra esigenza. La combinazione della visione grandangolare da 336° e delle funzionalità avanzate come la registrazione in loop e il sensore di accelerazione assicura che ogni istante significativo venga catturato e salvaguardato automaticamente.

Per chi dà valore alla comodità e all'efficienza, l'installazione agevole e il design elegante e non ingombrante della Miden dashcam consentono di godere del viaggio senza ostacoli visivi.

La doppia dashcam Miden offre una qualità video eccezionale con registrazione anteriore in 2.5K e posteriore in 1080P per una copertura totale a 336°. Dotata di un grande schermo IPS da 3.2" per una visualizzazione chiara e scocca in alluminio per la massima durata. Le caratteristiche come la registrazione in loop, il G-Sensor e la super visione notturna migliorano la sicurezza durante la guida di giorno e di notte. La facile installazione e un'ottima dissipazione del calore la rendono un'eccellente scelta per la sicurezza del veicolo.

Rivestendo ogni necessità di sicurezza e qualità di registrazione, la dash cam Miden vi catturerà con la sua tecnologia d'avanguardia e il design intuitivo. Con un prezzo di solo €59,53, scontato dal prezzo originale di €79,99, vi offre un valore incomparabile. Vi consigliamo vivamente l'acquisto per garantire una guida sicura e serena, potendo contare su una garanzia gratuita di 10 anni e supporto a vita. E non dimenticate, riceverete anche la comoda scheda SD da 64GB inclusa nell'offerta!

