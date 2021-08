Devel Sixteen, l’hypercar da 5000 cavalli ricomincia dall’Italia

A volte ritornano…anche nel mondo dell’auto. Stavolta si tratta dell’oggetto misterioso Devel Sixteen, fenomeno su quattro ruote che da oltre un decennio promette 5000 cavalli di potenza e una velocità massima ben oltre i 500 Km orari (nella sola configurazione da pista). Peccato che, da quando è iniziato il progetto nel lontano 2006, ben poco di concreto si sia visto a parte video e immagini promozionali. Eppure qualcosa si muove, come dimostrano gli ultimi aggiornamenti al profilo Instagram ufficiale. Qui sono apparse alcune foto relative ai test effettuati a Torino, nelle sedi Pininfarina.

La sola esistenza di queste immagini, e dei video pubblicati tempo addietro, non basta a eliminare l’enorme scetticismo che circonda quest’auto. A detta dei suoi creatori, sfrutterà un motore (da 12,3 litri!) simile a quello usato sulle Bugatti ovvero un enorme 16 cilindri sovralimentato da ben quattro turbo. Ovviamente sarà a benzina, andando a sbattere contro tutti i regolamenti possibili e immaginabili sul lato emissioni (se e quando uscirà davvero dalla fabbrica). Inutile dire che l’aerodinamica “da Le Mans” serve a tenere il mezzo incollato a terra, perché a certe velocità spiccare il volo non rappresenta più un’utopia.

Proprio l’aerodinamica e vari problemi con il raffreddamento hanno causato gran parte dei ritardi per l’intero progetto. Dato che il motore arriva dal mondo dei dragster, più precisamente dalla Steve Morris Engines, farlo funzionare per più di trenta secondi è probabilmente una delle questioni ancora aperte. Di fatto, molto del personale al lavoro sulla Devel Sixteen aveva abbandonato l’auto già nel 2018 e non è chiaro se i problemi siano stati risolti.

Vogliamo parlare di prezzi? Si parte da 1,6 milioni di Dollari per il V8 da 3.000 cavalli arrivando a oltre 2 milioni per la versione top di gamma limitata all’uso in pista. Niente di clamoroso considerata la concorrenza e le cifre che si leggono solitamente, per auto dirette a pochi milionari sparsi per il pianeta. Il problema rimane quanto detto in apertura: gli anni passano (e il mondo dell’auto cambia) ma la Devel Sixteen resta un oggetto misterioso.