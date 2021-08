DHL Express ordina 12 eCargo a zero emissioni

DHL Express ordina ben 12 eCargo Alice al costruttore aeronautico Eviation di Seattle, diventando la prima compagnia a dotarsi di velivoli completamenti elettrici e a zero emissioni.

Non dimentichiamo che l’obiettivo del gruppo DHL è giungere alla decarbonizzazione delle sue attività anche grazie ad importanti investimenti di ben 7 miliardi di euro entro il 2030 in misure indispensabili per ridurre le emissioni di CO2. Fondamentale sarà dunque partire dall’elettrificazione dell’intera flotta per le consegne.

Con due motori da 634 kW alimentati da un pacco batteria da 820 kWh, un’autonomia che arriva sino a 815 km ed una velocità di crociera di circa di 400 km/h, l’aereo elettrico Alice eCargo è in grado di trasportare un carico di 1.200 chilogrammi.

I miei complimenti a Eviation per lo sviluppo dell’innovativo aereo Alice completamente elettrico. Questa è una fantastica soluzione sostenibile per la nostra rete di trasporto. La nostra aspirazione è quella di dare un contributo sostanziale alla riduzione della nostra impronta di carbonio e questi progressi nella flotta e nella tecnologia faranno molto per ottenere ulteriori riduzioni. Per noi e per i nostri clienti, questo è un passo molto importante nel nostro viaggio di decarbonizzazione e un passo avanti per l’industria aeronautica nel suo insieme, queste le parole di Travis Cobb, EVP Global Network Operations and Aviation di DHL Express.

Secondo quanto diffuso, Eviation ha confermato che consegnerà i 12 eCargo Alice a zero emissioni a partire dal 2024.

Crediamo fermamente in un futuro con una logistica a emissioni zero. I nostri investimenti seguono sempre l’obiettivo di migliorare la nostra impronta ecologica. Nel nostro percorso verso una logistica sostenibile, l’elettrificazione di ogni modalità di trasporto svolge un ruolo cruciale e contribuirà in modo significativo al nostro obiettivo di sostenibilità generale di zero emissioni, ha commentato con entusiasmo John Pearson, numero uno di Dhl Express.