Sono passati più di 50 anni dall’ultima Dodge Challenger proposta in una versione decapottabile, ma l’attesa per tutti gli appassionati è quasi finita; dall’ultima versione del 1971, Dodge ha smesso di proporre la sua muscle car in una versione con tetto apribile, lasciando questo mercato interamente alla Mustang e alla Camaro.

Per sopperire a questa mancanza, negli anni hanno trovato spazio sul mercato diverse aziende specializzate nella modifica della Challenger al fine di renderla decapottabile, ma a partire dal 2023 sarà la stessa Dodge a offrire questa tipologia di carrozzeria per la sua muscle car; sarà quindi molto più semplice, per tutti gli appassionati di muscle car con tetto apribile, acquistare una Challenger decapottabile.

I lavori di modifica saranno eseguiti da una società specializzata che ha stretto un accordo di collaborazione con Dodge: si chiama Drop Top Customs, con sede a High Springs in Florida. Si tratta della più antica azienda americana specializzata nella modifica di veicoli al fine di avere il tetto apribile, per cui la qualità della modifica sarà di altissimo livello. I rivenditori Dodge si occuperanno di spedire l’auto in Florida per le modifiche, prima di consegnarla al cliente finale.

Il programma è iniziato da un paio di giorni, precisamente il 16 agosto 2022, ed è disponibile per tutte le Challenger del 2022 e 2023, inclusi i modelli R/T, R/T Scat Pack e SRT, oltre alla potentissima Hellcat. Una volta formalizzato l’ordine, il concessionario spedirà l’auto direttamente dalla produzione – che avviene in Ontario, Canada – fino in Florida, così che possa essere modificata secondo le richieste del cliente che potrà anche personalizzare la capotte. Una volta finiti i lavori l’auto torna al concessionario che si occuperà di consegnare l’auto al proprio cliente.

La modifica include un sistema idraulico per muovere il soft top, oltre alle modifiche strutturali all’auto per ridurre le flessioni una volta rimosso il tetto dell’auto – il tutto è poi completato da un vetro posteriore riscaldato.

Inutile sottolineare come si tratti di un’operazione decisamente costosa: la modifica parte da 25.999$, cifra a cui si somma il costo della Challenger stessa – che parte da poco più di 65.000 $.