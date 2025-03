DR 5.0: a marzo costa 2 mila euro in meno e regala il GPL

La DR 5.0 si presenta come una delle alternative più interessanti nel segmento dei SUV compatti, grazie al connubio tra i prodotti cinesi dal prezzo competitivo e all'adattamento italiano proposto da DR. Su questo modello è attualmente disponibile una promozione valida fino al 31 marzo 2025 che include il GPL in omaggio, rendendo l'offerta particolarmente vantaggiosa per i consumatori attenti sia al prezzo d'acquisto che ai costi di gestione.

Dettagli della promozione

Il modello in questione è la DR 5.0 Unica MT 1.5 bifuel, che viene proposta al prezzo scontato di 19.900 euro rispetto ai 21.900 euro di listino, grazie al contributo di 2.000 euro offerto direttamente da DR. In sostanza, il sistema GPL viene offerto senza alcun aggravio di spese, permettendo un significativo risparmio sia nell'immediato che nel lungo periodo.

È importante sottolineare che l'offerta è valida esclusivamente per i veicoli presenti nello stock disponibile presso i concessionari aderenti e la casa madre. Nell'esempio ufficiale non viene proposto un finanziamento specifico, tuttavia è possibile concordare facilmente soluzioni di finanziamento personalizzate sia online che presso la rete di vendita, grazie agli accordi commerciali con CA Bank.

Vantaggi dell'Offerta

La promozione della DR 5.0 offre un prezzo notevolmente scontato rispetto al listino, con la possibilità di ottenere il sistema GPL senza costi aggiuntivi. Questo rappresenta un vantaggio significativo in termini di risparmio sul carburante e minori emissioni nel lungo periodo. Il prezzo di listino già competitivo, unitamente alla disponibilità di formule di finanziamento flessibili, comprese soluzioni senza anticipo, rende questo modello accessibile a un'ampia fascia di clienti.

Va considerato che l'offerta è vincolata alla disponibilità di stock presso i concessionari aderenti, il che potrebbe limitare la scelta in termini di configurazioni e colori. Questo aspetto potrebbe rappresentare un fattore limitante per chi ha preferenze specifiche riguardo alle caratteristiche estetiche o funzionali del veicolo.

Riepilogo dell'offerta

In sintesi, l'offerta riguarda il modello DR 5.0 Unica MT 1.5 Bz/GPL con una promozione che include il GPL in omaggio e un prezzo promozionale grazie al contributo DR. L'intermediario finanziario è CA Bank in collaborazione con DR, con scadenza fissata al 31 marzo 2025. Il prezzo di listino originale è di 21.900 euro, mentre quello scontato è di 19.900 euro, con il servizio aggiuntivo del GPL in omaggio. Le limitazioni principali riguardano la validità dell'offerta solo su stock disponibile presso concessionari aderenti e casa madre, soggetta a finanziamento tramite CA Bank.