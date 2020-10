Ducati Streetfighter V4 S da novembre con motorizzazione Euro 5

Il 2021 di Ducati vedrà l’arrivo della nuova Streetfighter V4 S, proposta nella nuova colorazione Dark Stealth che andrà ad aggiungersi al Ducati Red che tutti conosciamo. E’ previsto inoltre un aggiornamento a livello di motore, per rientrare nella normativa anti-inquinamento Euro 5.

Per chi non la conoscesse, la Streetfighter è la versione nuda della Panigale V4: carene rimosse, manubrio più alto e largo, un peso di 178kg e il motore Desmosedici Stradale da 1100cc e 208cv di potenza. Una sorta di missile gommato, tenuto bada dalle alette aerodinamiche e da un’elettronica raffinatissima. Nonostante le nuove limitazioni Euro 5, le prestazioni della Streetfighter restano invariate, infatti il motore Desmosedici sarà in grado di erogare 208 cv, pari a 153 kW, a 13.000 giri – solo 500 giri in più rispetto alla versione Euro 4 – con una coppia di 123 Nm a 9.500 giri, circa 2000 in meno della versione Euro 4. Questi risultati sono stati ottenuti grazie al rinnovamento dell’impianto di scarico e una nuova calibrazione.

Lo scarico, modificato ad hoc per rientrare nella normativa Euro 5, dispone di catalizzatori maggiorati di 10mm in lunghezza inseriti nel silenziatore e di una nuova tecnologia di impregnazione dei metalli nobili, un passaggio fondamentale per ridurre l’emissione di gas inquinanti. Il catalizzatore è stato ottimizzato affinché si attivi in tutte le sue funzioni nel minor tempo possibile. Il tutto è poi completato da collettori ridotti da 42 a 38mm di diametro, e dall’inserimento di 4 sonde lamba – una per ogni cilindro – che permettono di regolare in modo minuzioso la quantità di carburante immesso nel cilindro.

Nuove componenti anche per gli impianti di freno e frizione, con nuove pompe autospurganti per il freno anteriore e per la frizione, derivate dalla Superleggera V4. Le pompe autospurganti, come dice il nome stesso, sono progettate per smaltire autonomamente l’eventuale aria che si dovesse infilare nell’impianto, così da avere sempre le massime prestazioni riducendo la manutenzione ordinaria.

L’intera gamma di Ducati Streetfighter V4 2021 sarà disponibile nei concessionari Ducati a partire dal mese di novembre 2020, e per avere la colorazione Dark Stealth sarà necessario ordinare la versione “S”.