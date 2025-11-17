Duotts F26 Lite: eleganza, potenza e avventura su due ruote

La Duotts F26 Lite è l’e-bike perfetta per chi cerca un equilibrio tra stile, prestazioni e comfort. Con un design elegante e lineare, batteria integrata e componenti di alta qualità, questa bicicletta elettrica è pensata per affrontare sia le strade cittadine sia i sentieri più impegnativi, offrendo una guida stabile e sicura in ogni situazione.

N.B: con l'offerta Black Friday, potete usare il coupon TOMSHWF26L per risparmiare 100€ e pagare questa e-bike 1.069€ invece di 1.169€

Caratteristiche principali della Duotts F26 Lite

Motore 48 V / 900W di picco con coppia 65 Nm

Batteria integrata ad alta autonomia

Cambio Shimano Tourney 1×7 velocità

Forcella anteriore con escursione 80 mm

Pneumatici Kenda Fat 26×4,0 pollici, struttura 30 TPI

Freni a disco idraulici ZOOM a doppio pistoncino, rotori 160 mm

Luce posteriore integrata ad alta luminosità

Design elegante e telaio stabile

Con la F26 Lite hai potenza e autonomia per ogni percorso

La F26 Lite monta un motore ad alta efficienza da 48V e 900W di picco, con una coppia massima di 65 Nm, che garantisce un’accelerazione rapida e reattiva. La batteria nascosta integrata nel telaio non solo contribuisce a un’estetica pulita ed elegante, ma riduce anche le vibrazioni e aumenta la stabilità durante la guida. Grazie all’autonomia elevata, puoi affrontare lunghi tragitti senza preoccupazioni, sia in città che fuori strada.

Il sistema di pedalata assistita intelligente permette di modulare la spinta in base allo sforzo del ciclista, rendendo ogni pedalata più facile e naturale. L’e-bike è inoltre dotata di un display digitale che mostra in tempo reale velocità, livello della batteria, distanza percorsa e altre informazioni chiave, e si collega facilmente all’app Duotts tramite Bluetooth per monitorare i dati dei tuoi percorsi.

Che cambio e sospensioni usa la F26 Lite?

Il cambio Shimano Tourney a 1×7 velocità consente di adattare la marcia a qualsiasi tipo di terreno, offrendo cambi fluidi e precisi. Abbinato al motore potente, il sistema garantisce una guida reattiva e naturale, perfetta per affrontare salite, discese o percorsi misti.

La forcella anteriore con escursione di 80 mm, con corona in alluminio e steli in acciaio, assorbe urti e vibrazioni, aumentando il comfort anche sui terreni più sconnessi. La combinazione tra sospensioni efficienti e telaio robusto consente una guida sicura e stabile, riducendo l’affaticamento durante le lunghe pedalate.

Come rende sicura la guida la F26 Lite?

I pneumatici Kenda Fat da 26×4,0 pollici migliorano aderenza, equilibrio e stabilità, permettendo di affrontare con sicurezza ogni tipo di terreno. La struttura 30 TPI combina durata e comfort, rendendo l’esperienza di guida più sicura e piacevole.

I freni a disco idraulici ZOOM a doppio pistoncino, con rotori da 160 mm, offrono una potenza frenante affidabile e costante, anche nelle discese più impegnative o in condizioni meteo avverse. La luce posteriore integrata si accende automaticamente durante la frenata, aumentando la visibilità e la sicurezza durante la guida notturna.

Chi dovrebbe acquistare la Duotts F26 Lite?

La F26 Lite è ideale per chi cerca una e-bike potente e versatile, capace di unire eleganza, prestazioni e comfort. È perfetta per:

Appassionati di avventura che vogliono affrontare sentieri e percorsi off-road

Coloro che desiderano una bici elegante e affidabile per la città

Ciclisti che necessitano di stabilità e sicurezza su ogni terreno

Chi cerca un’e-bike con tecnologia moderna, luci integrate e monitoraggio digitale

Riassumendo, con la Duotts F26 Lite ogni pedalata diventa un’esperienza sicura e piacevole, capace di affrontare con facilità sia la città che i percorsi più avventurosi, unendo stile, tecnologia e comfort in un’unica e-bike.

Perché la si dovrebbe acquistare ora?

Acquistare la Duotts F26 Lite adesso significa approfittare dei prezzi più bassi dell’anno grazie all’offerta Black Friday: utilizzando il coupon TOMSHWF26L pagherai la bici 1.069€ invece di 1.169€, risparmiando subito 100€.

Ma non è tutto: questo modello include il Pacchetto ciclismo, con regali gratuiti dal valore di 90€ che rendono la tua esperienza ancora più completa. Nel pacchetto troverai parafanghi, portapacchi posteriore e borsa porta telefono, accessori essenziali per pedalare in sicurezza e con comodità in città e fuori strada.

In pratica, acquistando ora non solo risparmi, ma ricevi anche tutto ciò che serve per partire subito all’avventura con la tua F26 Lite, con stile, tecnologia e comfort già inclusi.

