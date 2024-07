E se la Grande Panda fosse stata disegnata da Giugiaro?

In occasione del suo 125° anniversario, Fiat ha presentato al mondo la Grande Panda. Garage Italia, attraverso le sue pagine social, ha voluto celebrare la nuova arrivata di casa Fiat, reinterpretandola con alcune delle più famose configurazioni di Giorgetto Giugiaro.

Tra le diverse rielaborazioni proposte figurano versioni di grande impatto come la livrea Sisley, Italia 90, Panda Carabinieri, Agnelli, Forestale e l'iconica panda utilizzata dalla SIP.

La Grande Panda, lunga 3,99 m, è sviluppata sulla piattaforma smart car condivisa con Citroen C3 e C3 Aircross e potrebbe presto vedere l'introduzione di ulteriori modelli derivati come Giga Panda e Panda Fastback.

La produzione della Fiat Grande Panda avrà luogo a Kragujevac, in Serbia, con piani di immissione sul mercato nei prossimi mesi. Questa nuova vettura è prevista per essere la capostipite di una nuova famiglia di auto Fiat.

Da questa nuova gamma derivaranno non solo la prossima Multipla e la Fastback, ma anche un pickup e un camper, ampliando così notevolmente l'offerta del marchio italiano.

L'idea di rielaborare le classiche configurazioni di Giugiaro sulla nuova Grande Panda non solo rende omaggio allo storico designer, ma strizza l'occhio a un possibile futuro costellato di edizioni speciali, magari realizzate proprio da Garage Italia, pensate per attrarre appassionati e collezionisti.

Per quanto riguarda l'annuncio della Grande Panda, si tratta di un annuncio in grado di sottolineare come Fiat continui a innovare nel rispetto della sua ricca eredità automobilistica, proponendo un concentrato di tradizione e tecnologia che, come da prassi, farà discutere a lungo gli appassionati della celebre casa automobilistica italiana.