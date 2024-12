Ecco come pagare la nuova Renault Clio ibrida 109€ al mese

La Renault Clio, una delle compatte più apprezzate sul mercato, si rinnova nella versione Techno MY24 E-Tech Full Hybrid 145 CV. Questa nuova configurazione promette un perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza e tecnologia, puntando a soddisfare le esigenze di professionisti e imprese grazie a un’offerta finanziaria flessibile e conveniente.

Con il suo design elegante, il sistema ibrido all’avanguardia e l’efficienza nei consumi, la nuova Clio E-Tech Full Hybrid rappresenta un’opportunità per chi cerca una vettura compatta e sostenibile. La formula di leasing proposta da Renault rende questa tecnologia accessibile a un ampio pubblico, soprattutto a professionisti che vogliono un veicolo performante, economico e innovativo.

Ibrido di nuova generazione

La Clio E-Tech Full Hybrid 145 CV combina un motore termico con uno elettrico, offrendo una potenza complessiva di 145 CV e consumi ridotti, ideali per chi cerca efficienza senza rinunciare al piacere di guida. Grazie al sistema ibrido avanzato, la vettura può circolare in modalità 100% elettrica per brevi tratti, rendendola perfetta per i centri urbani e per chi vuole risparmiare carburante.

L’auto vanta un design moderno e accattivante, con fari full LED a forma di C e cerchi in lega dal look sportivo. Gli interni, rifiniti con materiali di alta qualità, offrono comfort e tecnologia, con un sistema multimediale Easy Link che include uno schermo touchscreen da 9,3 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Non mancano sistemi di sicurezza avanzati come il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento della corsia.

Performance ed efficienza

Grazie alla tecnologia full hybrid, la Clio offre consumi medi di appena 4,2 litri ogni 100 km (in ciclo misto WLTP), riducendo anche le emissioni di CO₂ a soli 96 g/km. Queste caratteristiche la rendono non solo conveniente dal punto di vista economico, ma anche un’opzione più sostenibile rispetto a molti modelli tradizionali della stessa categoria.

L’offerta in dettaglio

Con la formula Leasing Renault EASY, la Clio Techno E-Tech Full Hybrid 145 CV è disponibile a partire da 109 euro al mese (IVA esclusa), grazie agli incentivi Renault per chi opta per la permuta o la rottamazione di un veicolo usato. Ecco i dettagli:

Prezzo del veicolo: 17.750 € (IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi).

17.750 € (IVA, messa su strada, IPT e contributo PFU esclusi). Anticipo richiesto: 6.948,50 €, comprensivo di spese di istruttoria e imposta di bollo.

6.948,50 €, comprensivo di spese di istruttoria e imposta di bollo. Durata: 47 canoni mensili da 109 € (IVA esclusa).

47 canoni mensili da 109 € (IVA esclusa). Valore di riscatto finale: 10.335,54 € per acquisire la proprietà del veicolo.

10.335,54 € per acquisire la proprietà del veicolo. TAN fisso: 5,00%.

5,00%. TAEG: 7,13%.

Questa proposta è riservata ai possessori di partita IVA, che possono approfittare di ulteriori vantaggi, come la detrazione fiscale. Inoltre, aderendo all’offerta si può includere 3 anni di assicurazione GAP al costo di 262,10 € (IVA esclusa), proteggendo così l’investimento in caso di furto o perdita totale del veicolo. Nel corso dei 47 mesi, l’importo totale (compresi interessi e spese accessorie) ammonta a 14.716,40 € (IVA inclusa). In caso di riscatto, occorre aggiungere il valore finale di 10.335,54 € per diventare proprietari del veicolo.

Dettagli aggiuntivi