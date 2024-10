Ecco come pagare la nuova Volkswagen Golf 159€ al mese

Volkswagen ha lanciato una nuova promozione per la Golf, il modello iconico della casa tedesca, che oggi è possibile acquistare a un prezzo sicuramente molto interessante. La proposta, indirizzata al pubblico privato, permette di avere la Golf Edition Plus 1.5 TSI da 115 CV a un costo di 159 euro al mese, ma scopriamo in dettaglio come è strutturata l’offerta e quali vantaggi offre.

Il nuovo motore 1.5 litri da 115 CV

La Volkswagen Golf 8.5, l'ultima evoluzione di un modello iconico, introduce un design aggiornato e una dotazione tecnologica avanzata, mantenendo intatti il comfort e la guidabilità che l'hanno resa celebre. Dotata del motore 1.5 TSI da 115 CV, questa versione garantisce un perfetto equilibrio tra prestazioni e consumi. Il motore, quattro cilindri turbo benzina, eroga una potenza di 115 CV e una coppia massima di 200 Nm, offrendo una risposta pronta e lineare sia in città che in autostrada.

La Golf 8.5 si distingue anche per l'efficienza del sistema di gestione attiva dei cilindri (ACT), che disattiva temporaneamente due cilindri quando non sono necessari, riducendo i consumi e le emissioni. Tra le dotazioni tecnologiche, spiccano il Digital Cockpit Pro con display personalizzabile, il sistema di infotainment MIB3 con schermo touch e comandi vocali, oltre a una serie di assistenti alla guida di ultima generazione che rendono ogni viaggio sicuro e confortevole.

Connessa e tecnologica

Gli interni della Volkswagen Golf 8.5 rispecchiano il carattere moderno e raffinato di questa icona automobilistica, con materiali di qualità, ergonomia avanzata e un’estetica minimalista che valorizza la tecnologia. Al centro dell’esperienza di guida c'è il Digital Cockpit Pro, un quadro strumenti digitale completamente personalizzabile che consente al conducente di visualizzare tutte le informazioni di guida in modo chiaro e intuitivo.

A fianco troviamo il sistema di infotainment MIB3, un display touchscreen ad alta risoluzione da 8 o 10 pollici, che include funzioni avanzate come la navigazione satellitare, il controllo vocale "Hey Volkswagen" e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay senza fili. Inoltre, grazie alla connettività Car2X, la Golf 8.5 è in grado di comunicare con altri veicoli e infrastrutture stradali compatibili per avvisare di pericoli imminenti, migliorando la sicurezza complessiva.

Per il comfort a bordo, il climatizzatore automatico a tre zone consente di regolare la temperatura individualmente per conducente, passeggero e zona posteriore. I comandi touch sostituiscono quelli fisici tradizionali, contribuendo a un’estetica pulita e contemporanea.

Sicura

Anche i sistemi di assistenza alla guida sono all’avanguardia, con l’Adaptive Cruise Control (ACC), che regola automaticamente la velocità in base al traffico, il Travel Assist, che permette la guida semi-autonoma su strade a scorrimento veloce, e il sistema di mantenimento della corsia Lane Assist. Infine, la funzione Park Assist facilita le manovre di parcheggio, rilevando gli spazi e gestendo automaticamente lo sterzo.

Questa dotazione rende la Golf 8.5 non solo un'auto piacevole da guidare, ma anche una vera e propria compagna tecnologica, pensata per garantire sicurezza, comfort e facilità d’uso ogni giorno.

Come funziona l'offerta nel dettaglio

La Golf Edition Plus è proposta a un prezzo promozionale di 23.500 euro (chiavi in mano, IPT esclusa), con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 30.750 euro. Il vantaggio economico è ottenuto grazie alla somma di due contributi: uno da parte delle concessionarie Volkswagen aderenti, pari a 4.250 euro, e un incentivo statale di 3.000 euro, riservato a chi rottama un veicolo di categoria M1. Va ricordato, tuttavia, che il contributo statale è soggetto alla disponibilità dei fondi e a specifici requisiti previsti dalle normative italiane.

Per rendere ancora più agevole l'acquisto, Volkswagen ha previsto un piano di finanziamento che prevede un anticipo di 2.100 euro e la possibilità di suddividere la restante parte in 35 rate mensili da 158,96 euro, con un TAN fisso del 4,99% e un TAEG del 6,09%.

Al termine delle rate, è prevista una rata finale – il Valore Futuro Garantito – di 19.265,80 euro, che rappresenta il valore residuo della vettura in caso di riscatto e consente al cliente di scegliere se tenere la vettura, cambiarla o restituirla senza dover affrontare spese impreviste, a condizione che non vengano superati i 45.000 chilometri complessivi.

Il piano finanziario include costi di pratica pari a 360 euro, già compresi nell’importo totale del credito di 21.760 euro, oltre a una piccola spesa di incasso rata di 3,25 euro al mese e un’imposta di bollo di 54,40 euro. L’importo totale dovuto ammonta quindi a 25.003,80 euro.

Esempio di finanziamento

Ecco un esempio di finanziamento per rendere più chiara l'offerta: