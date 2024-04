Ecco come saranno le nuove Cupra Formentor e Leon, presentazione ormai imminente

Il panorama automobilistico sta per arricchirsi con l'arrivo dei nuovi modelli Cupra Formentor e Cupra Leon, che dopo mesi di curiosi avvistamenti in versione camuffata, sono ora pronti a farsi conoscere in tutto il loro splendore. Gli appassionati del marchio e gli esperti del settore sono in trepidazione per il 29 aprile, data fissata per il grande debutto alle ore 21:00, un evento che verrà trasmesso in diretta streaming, offrendo la possibilità di scoprire in anteprima i dettagli e le novità di questi attesissimi restyling.

Le anticipazioni riguardo a questi nuovi modelli sono state dosate con parsimonia, ma quello che trapela è sufficiente a creare elevata attesa. Le prime informazioni evidenziano un significativo aggiornamento nell’aspetto dei due veicoli: Cupra Formentor e Leon 2024 sfoggeranno un nuovo linguaggio di design caratterizzato da interventi mirati a rinfrescare l'immagine di SUV, versione compatta e station wagon, quest'ultima disponibile anche nella variante Sportstourer.

Importanti novità sono attese anche dal punto di vista tecnico, in particolare per quanto concerne la propulsione. I nuovi modelli saranno equipaggiati con motori elettrificati eHybrid di ultima generazione, promettendo una maggiore efficienza e rispetto per l'ambiente. Si prevede l'introduzione di powertrain plug-in derivati dalla nuova Golf, tra cui spiccano il 1.5 TSI abbinato a un motorino elettrico, con potenze che variano tra 204 e 272 CV e un'autonomia puramente elettrica che si aggira intorno ai 100 km, stando ai calcoli del ciclo WLTP.

Non mancheranno le varianti con motorizzazioni mild hybrid a benzina e l'opzione del 2.0 diesel da 150 CV. Per gli appassionati delle alte prestazioni, spunta l'ipotesi di un 2.0 turbo benzina da 333 CV, preso in prestito dalla nuova Audi S3 e abbinato alla trazione integrale, un dettaglio che non farà che accrescere l'appetibilità di queste vetture. Invece, sembra non sia previsto il ritorno del motore 2.5 5 cilindri Audi dell'attuale Formentor VZ5.

Il rinnovamento non si ferma all'esterno e sotto il cofano. Anche gli interni godranno di una ventata di novità, con un focus particolare sulla digitalizzazione. Si vocifera l'introduzione del nuovo sistema di infotainment MIB4 del Gruppo Volkswagen, che verrà proiettato su schermi centrali di dimensioni leggermente superiori rispetto ai modelli attuali, promettendo così un'esperienza ancora più immersiva e tecnologicamente avanzata per il conducente e i passeggeri.

In attesa della presentazione ufficiale, il brand sa come alimentare la curiosità degli appassionati con delle immagini teaser che ritraggono i posteriori dei due modelli, illuminati dall'iconica firma luminosa "coast to coast" che adorna i portelloni. E se l'anteprima visiva non bastasse, il web offre già alcune interpretazioni artistiche che immaginano come potrebbero apparire i nuovi Cupra Formentor e Leon una volta tolto il velo.