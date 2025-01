Ecco qui la nuova Porsche 911 Carrera S

Porsche ha presentato la nuova 911 Carrera S, disponibile nelle versioni Coupé e Cabriolet. La sportiva tedesca, già ordinabile a partire da 159.447 euro, si rinnova con un motore più potente, dotazioni ampliate e un design ispirato ai modelli Turbo della generazione precedente.

Il cuore della nuova 911 Carrera S è l'aggiornato motore boxer sei cilindri biturbo da 3 litri, ora capace di erogare 480 CV e 530 Nm di coppia, con un incremento di 30 CV rispetto al modello precedente. Grazie a nuovi turbocompressori e a un sistema di raffreddamento ottimizzato, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 308 km/h.

La dotazione di serie si arricchisce con nuovi cerchi in lega da 20" all'anteriore e 21" al posteriore, impianto di scarico sportivo e sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) per migliorare l'agilità in curva. L'impianto frenante, derivato dalla 911 Carrera GTS, monta dischi anteriori da 408 mm e posteriori da 380 mm con pinze rosse. Per chi desidera prestazioni ancora superiori, sono disponibili optional come freni carboceramici, sospensioni sportive PASM ribassate di 10 mm e ruote posteriori sterzanti.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Gli interni mantengono il look caratteristico della 911, con rivestimenti in pelle per sedili, cruscotto e pannelli delle portiere. La configurazione standard prevede due posti, ma sono disponibili senza sovrapprezzo i sedili posteriori ripiegabili.

La lista optional include rivestimenti in pelle estesi, fari LED Matrix HD, sistema di sollevamento dell'asse anteriore e pacchetto Sport Chrono per il monitoraggio dei tempi in pista. Con questo aggiornamento, Porsche rafforza ulteriormente il posizionamento della 911 Carrera S come sports car ad alte prestazioni, capace di offrire sia il comfort di una granturismo che le performance di una supercar da pista.