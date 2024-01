Ecco una Tesla Model Y con il tetto solare, orrenda ma funzionale

Il proprietario di una Tesla Model Y ha sviluppato uno degli accessori fai-da-te più utili mai concepiti per un'auto elettrica tradizionale. Utilizzando astute strategie fai-da-te e pannelli solari convenzionali, è riuscito a creare un sistema che consente al suo SUV completamente elettrico di ricaricarsi tramite l'energia solare mentre è parcheggiato all'esterno.

In un post sul subreddit r/TeslaLounge, il proprietario della Model Y ha condiviso che il suo caricabatterie a pannelli solari Tesla fai-da-te è stato in fase di sviluppo negli ultimi due anni. Pur essendo attualmente sotto forma di prototipo, il sistema fornisce già al veicolo una carica giornaliera di circa 30 km, a seconda della configurazione. Questo è un risultato significativo per un veicolo parcheggiato al sole e che magari deve solo compiere il tragitto casa-lavoro.

Il proprietario ha condotto i test del prodotto a Los Angeles, dove la luce solare è abbondante. I test sono stati limitati a sole cinque ore di ricarica per considerare le condizioni meteorologiche invernali. Finora, i risultati sono stati incoraggianti, con il Modello Y che ha guadagnato 30 km con il modello da 2.000 watt del sistema tramite ricarica CA e circa 80 km con il modello da 4.000 watt del sistema tramite ricarica CC.

La configurazione attuale del proprietario utilizza tubi telescopici in fibra di carbonio per distribuire e ritrarre i pannelli solari, evitando di superare la capacità di peso massima del tetto del Modello Y, limitata a 75 kg. Il caricabatterie solare è progettato per essere il meno invasivo possibile, consentendo l'ingombro di un normale parcheggio anche con i pannelli solari completamente estesi.

Il proprietario ha un sito web, DartSolar.com, dove pubblica gli aggiornamenti sullo sviluppo del caricabatterie solare. Sta cercando di raggiungere un costo di circa $1 per watt, rendendo il caricabatterie solare un'opzione più accessibile.

L'accoglienza da parte della comunità è stata positiva, con i membri del subreddit r/TeslaLounge che apprezzano i vantaggi e l'approccio diretto alla ricarica solare dei veicoli elettrici. Altri proprietari di veicoli elettrici hanno notato che il pannello solare aiuta anche a mantenere fresco l'abitacolo, contribuendo ulteriormente alla conservazione della carica della batteria del veicolo.