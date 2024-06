Elon Musk minaccia di lasciare Tesla se non riceverà 56 miliardi di dollari

La presidente del CSA di Tesla, Robyn Denholm, sta sollecitando gli azionisti della società ad approvare il massiccio pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari destinato a Elon Musk. Se gli azionisti dovessero negare il consenso, Musk potrebbe lasciare l'azienda per dirigersi verso altri lidi. Il prossimo 13 giugno, gli azionisti di Tesla decideranno il destino del compenso di Musk e di Tesla stessa.

Non è la prima volta che gli azionisti si trovano a dover provare un compenso maxi per il CEO. All'inizio del 2024, un giudice del Delaware ha annullato la prima votazione giudicando il processo di approvazione “profondamente condizionato”. Ora l'azienda è impegnata in una campagna a tappeto per convincere gli azionisti ad approvare il compenso di Musk e, al contempo, a riportare la sede legale di Tesla in Texas per eludere la supervisione dei tribunali del Delaware.

“Elon non è un dirigente tipico, e Tesla non è una società tipica” ha scritto Denholm in una lettera agli azionisti depositata presso la Securities and Exchange Commission. “Quindi, il modo tipico con cui le aziende compensano i dirigenti chiave non è adatto a ottenere risultati con Tesla. Motivare qualcuno come Elon richiede qualcosa di diverso”.

Se per "qualcosa di diverso" si intende un bonus da 56 miliardi, è logico pensare che l'interesse economico di Musk sia predominante rispetto agli stimoli offerti dal progetto.

Successivamente, il CEO di Tesla ha lasciato intendere che Musk potrebbe spostarsi verso “altri posti” senza una motivazione adeguata.

“Quello che abbiamo riconosciuto nel 2018 e continuiamo a riconoscere oggi è che una cosa che Elon certamente non ha è il tempo illimitato,” afferma Denholm. “Non gli mancano idee e altri luoghi dove può fare una differenza incredibile nel mondo. Vogliamo che quelle idee, quella energia e quel tempo siano dedicati a Tesla, per il beneficio di voi, i nostri proprietari. Ma ciò richiede rispetto reciproco.”

Anche se il compenso richiesto sarebbe il più alto mai versato a un CEO, la Denholm ha insistito sul fatto che la richiesta non riguarda il denaro.

“Sappiamo tutti che Elon è una delle persone più ricche del pianeta, e lo rimarrebbe anche se Tesla dovesse venir meno all'impegno preso nel 2018.”

Denholm ha anche parlato della paura che molti investitori provano riguardo al futuro di Musk nella società. I numerosi progetti del fondatore ti Tesla che guida anche altre aziende tra cui SpaceX, The Boring Company, Neuralink, X e xAI , hanno già distolto la sua attenzione dall'azienda produttrice di EV che, al momento, rimane la principale fonte della sua ricchezza e popolarità.

Diverse società di consulenza per procura hanno raccomandato di votare contro la proposta retributiva di Musk.

I primi voti sembrano suggerire che Musk potrebbe ottenere ciò che vuole. Un report della piattaforma di trading eToro pubblicato ad aprile ha rivelato che circa il 25 percento degli azionisti di Tesla hanno già votato, e secondo Reuters, oltre l'80 percento di quei voti è a favore del pacchetto di Musk.

Ciononostante, Musk sembra voler ottenere un maggiore controllo su Tesla per raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle auto autonome. Attualmente detiene circa il 13 percento della società in seguito alla cessione di miliardi di dollari in azioni per acquisire Twitter. Su X, In caso le sue richieste non venissero esaudite, Musk ha anche minacciato di scorporare il reparto IA di Tesla per spostarlo in un'azienda separata.

Insomma, Musk non sembra intenzionato a cedere di un centimetro e a breve potrebbe ricevere un maxi bonus da sogno o, in alternativa, lasciare definitivamente Tesla. Come andrà a finire?