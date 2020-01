Elon Musk presenta i nuovi progetti per il marchio Tesla

In occasione di un importante evento che si è tenuto in Cina, Elon Musk ne ha “approfittato” per presentare la prossima novità Tesla. Infatti, è stato condiviso su WeChat il promo bozzetto ufficiale di quella che potrebbe essere – molto probabilmente – la nuova compatta del marchio Tesla. Si tratta di una citycar elettrica dall’aspetto molto particolare. Come si può constatare l’azienda è in una fase importantissima, di crescita continua e in occasione dell’evento Gigafactory 3 tenutosi a Shanghai, Elon Musk ha illustrato quali saranno i prossimi progetti inerenti alla realizzazione del nuovo centro di ricerca e sviluppo.

Ebbene, il CEO del marchio Tesla non ha perso tempo per “lanciare” un importante annuncio rivolto a tutti coloro i quali vorrebbero far parte del team come ricercatori. Anche in questo caso, come nella presentazione del bozzetto della nuova Tesla citycar elettrica, l’annuncio del “reclutamento” di queste figure, è stato condiviso sull’account WeChat del marchio. Dunque, l’azienda di Elon Musk ha condiviso un post con le seguenti parole: “Tesla ti aspetta. Le Tesla con uno stile cinese conquisteranno il mondo”. Ovviamente, una grande azienda come quella di Tesla è alla ricerca – come sottolinea lo stesso post – di talenti di un certo livello che puntano a creare qualcosa di unico ed inimitabile. In poche parole Elon Musk è alla ricerca di designer ambiziosi e che non hanno paura di mettersi in gioco.

Ovviamente, lo “slogan” è accompagnato dall’immagine del bozzetto ufficiale della nuova compatta Tesla della quale ancora non si conosce il nome. L’arrivo della nuova citycar elettrica era stato annunciato non molto tempo fa dallo stesso CEO di Tesla, ebbene il bozzetto non è tardato ad arrivare. La nuova entry lever sarà sicuramente in grado di competere con un altro grande marchio, ossia la Volkswagen. Infatti, la “piccola” Tesla darà del filo da torcere alle numerose auto elettriche stanno arrivando in tutto il mondo.