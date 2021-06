Energica sviluppa un motore elettrico per moto più leggero e efficiente

Che Energica volesse affermarsi a livello globale nel settore delle moto elettriche è apparso chiaro sin da subito, anche dopo la nostra prova, e ha deciso di rimarcare l’intenzione presentando un nuovo propulsore denominato EMCE e sviluppato in collaborazione con Mavel.

Mavel, una società specializzata nella ricerca e sviluppo di powertrain elettrici, ha sede in Valle d’Aosta e collabora già da diverso tempo con altre realtà dell’automotive. Il nuovo propulsore sarà adottato da tutta la gamma di Energica, pertanto lo ritroveremo nei futuri modelli naked, come Eva Ribelle e Eva EsseEsse9, e stradali, come la Ego.

La potenza è di 171 cavalli a 8.500 giri, circa il 17% in più rispetto all’attuale propulsore, e il peso dovrebbe ridursi di 10 kg. Migliora anche la efficienza, tanto da garantire un incremento dell’autonomia nell’ordine del 5-10%; un risultato non indifferente.

Ma cosa viene modificato in dettaglio? Cambiano le geometrie dei rotori e degli statori, viene ideato un sistemato innovativo e brevettato di raffreddamento a liquido e migliorano gli algoritmi di gestione della potenza. Insomma, con EMCE, Energica non svela una versione rivisitata dell’attuale motore ma una soluzione completamente nuova e creata da zero. Tra le novità, la casa sottolinea come sia attesa anche una modifica dell’handling che dovrebbe migliorare complice la presenza di pesi differenti in gioco.

Giampiero Testoni, CTO di Energica Motor Company S.p.A ha inoltre affermato che: