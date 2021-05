Estrema Fulminea si svela: ecco l’hypercar elettrica da 2.040 CV

L’azienda italiana Automobili Estrema ha presentato ufficialmente la hypercar Fulminea, una vettura estrema, di nome e di fatto, completamente elettrica con una potenza di 1,5 megawatt, pari a 2.040 CV. Il marchio afferma che sarà la prima auto al mondo ad avere un pacco batteria ibrido, ossia che adotta sia celle allo stato solido sia super-condensatori che alimentano quattro motori elettrici.

La configurazione assicura prestazioni da capogiro con un tempo sullo 0-100 di appena 2 secondi e uno 0-200 di meno di 10 secondi. Roberto Olivo, Chief Operating Officer di Estrema, non si è sbottonato molto sulla velocità massima raggiungibile ma ha dichiarato che Estrema Fulminea potrebbe potenzialmente superare i 320 km/h.

Il design dell’auto è stato in gran parte ispirato da alcuni elementi che si possono trovare in natura, comprese le luci posteriori che si dice assomiglino alla forma di un falco pellegrino. Anche il simbolo, il fulmine, deriva dalla parola italiana “fulminea” e rappresenta l’emblema per l’energia pulita. L’autonomia, assicurata dal pacco batterie di 100 kWh, si attesta sui 525 km nel ciclo WLTP: un risultato davvero entusiasmante anche se rimane da capire quale possa essere il valore reale su strada.

Nonostante la presenza di un pacco batterie così capiente, il peso della hypercar si attesta sui 1500 kg a vuoto e 1800 kg con la batteria installata. Ci rendiamo conto che, paragonata ad una hypercar a benzina, il peso non appare poi così contenuto ma considerate le altre hypercar elettriche crediamo che il risultato raggiunto sia di tutto rispetto.

Estrema rivendica anche nuovi sistemi di ricarica rapida con Fulminea senza però dichiarare precisamente il risultato ottenuto; in una intervista, l’amministratore delegato ha precisato di voler caricare in 15 minuti la Fulminea (dal 10 al 80%).

L’auto dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà del 2023 con solo 61 esemplari da produrre, per un costo di circa 2 milioni di euro ciascuno. Le batterie allo stato solido sono una tecnologia che deve ancora essere ampiamente implementata nelle auto di produzione, ma le grandi case automobilistiche sembrano piuttosto interessate ad investire ingenti capitali per assicurare una maggiore autonomia.