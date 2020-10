FCA, nella gamma del futuro è previsto un Ram elettrico

In occasione della recente conferenza durante la quale FCA Group ha comunicato gli introiti del Q3, il CEO Mike Manley ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito al futuro del pickup Ram, previsto in una versione elettrica nel prossimo futuro.

La notizia non ci sorprende, dato che già in occasione della conferenza del Q2 si era parlato di pickup, con Manley che all’epoca sottolineò l’intenzione di continuare a spingere sul mercato dei pickup, che chiaramente negli Stati Uniti ha una grandissima importanza. Ad oggi, i Ram sono i secondi pickup più venduti negli Stati Uniti, con 156,156 unità vendute durante il Q3 2020.

Per mantenere questa posizione di rilievo, il gruppo Fiat Chrysler ha intenzione di proporre un Ram in versione elettrica, al fine di competere con mezzi quali il nuovo Hummer EV, il Ford F-150 elettrico, il Cybertruck di Tesla o l’R1T della Rivian.

I primi passi sono già stati fatti, infatti durante la presentazione del Q3 FCA ha mostrato una nuova Jeep Gran Wagoneer e un Jeep Wrangler PHEV; in entrambi i casi ci troviamo di fronte a mezzi ibridi, non interamente elettrici, ma è comunque un primo passo.

La produzione del Jeep Wagoneer, dotato di un gruppo propulsore elettrificato, inizierà nel Q2 2021, mentre la Jeep Wrangler PHEV 4Xe dovrebbe essere disponibile in Europa, negli Stati Uniti e in Cina già nei primi mesi del 2021. In questo caso ci troviamo di fronte a un’auto con un motore tradizionale a 4 cilindri da 2.0 litri, supportato da 2 motori elettrici da 400 volt e un pacchetto batterie da 17 kW, che dovrebbe essere sufficiente per circa 40 km di autonomia elettrica.

Questi primi passi mossi da FCA ci fanno ben sperare in merito a un Ram elettrico, anche se ad oggi non abbiamo conferme sul fatto che FCA sia intenzionata a realizzarne una versione 100% elettrica come le controparti di Tesla o Ford.

Il mercato dei pickup elettrici, specialmente oltreoceano, è destinato a crescere parecchio nei prossimi anni, e FCA si trova nella posizione giusta per portare i suoi fedeli clienti nel mondo dell’elettrico senza dover rinunciare alle funzionalità di un pickup.

Scopri di più sui piani per il futuro nel mercato dell’elettrico da parte di FCA Group.