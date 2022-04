La nuova Ferrari 296 GTS rappresenta un nuovo passo in avanti del programma di elettrificazione della casa di Maranello. Il V6 ibrido proposto dalla Ferrari 296 GTB e apprezzatissimo nei primi test è pronto a fare il suo debutto su di un secondo modello, appena svelato da Ferrari e che sarà a breve affiancato dal nuovo Ferrari Purosangue.

Già anticipata da indiscrezioni e foto spia, la nuova Ferrari 296 GTS non è una sorpresa. La nuova Spider di Maranello, infatti, riprende tutto quanto già visto con la GTB, proponendo l’inedita soluzione “open air” che comporta un incremento di circa 70 chilogrammi della massa della vettura (pari a 1.540 chilogrammi contro i 1.470 chilogrammi della GTB).

Ferrari 296 GTS

Alla base del progetto c’è il motore benzina 6 cilindri V6 di 120 gradi con una cilindrata di 2,9 litri. Il motore in questione è in grado di erogare una potenza massima di 663 CV (con una potenza specifica di ben 221 CV/l) e viene supportato da un motore elettrico da 167 CV. A completare il sistema troviamo un cambio a doppia frizione a 8 rapporti ed una batteria da 7,45 kWh che garantisce un’autonomia di 25 chilometri in modalità a zero emissioni con una velocità massima di 135 km/h.

Ferrari 296 GTS

La nuova Ferrari 296 GTS può contare, complessivamente, su 830 CV e 740 Nm di coppia motrice. La velocità massima è di 330 km/h mentre lo 0-100 km/h viene completato in 2,9 secondi. Bastano 7,6 secondi per raggiungere i 200 km/h partendo da ferma. Da notare che la nuova ibrida è disponibile anche in versione Assetto Fiorano, più leggera di 8 chilogrammi e con una serie di modifiche aerodinamiche per massimizzare le prestazioni.

Di seguito vi lasciamo il primo video ufficiale della 296 GTS: