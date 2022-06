La Ferrari Enzo che vedete nelle foto è uscita dalla fabbrica di Maranello nel 2003 in una speciale colorazione Bianco Avus: si tratta di un modello unico, prodotto grazie al programma ‘Extracampionario‘ di Ferrari che ha permesso, negli anni passati, di acquistare alcune auto in colorazioni non standard – ovviamente si tratta di un programma riservato alla clientela più ricca e importante.

La colorazione esclusiva rende questa Ferrari Enzo non solo rarissima, ma anche particolarmente affascinante grazie alle vibe che emana, molto anni ’80 quando sul mercato si sfidavano modelli come la Lamborghini Countach e la Ferrari F40.

Questo esemplare unico sta per andare all’asta tramite la casa d’aste RM Sotheby, e in molti si aspettano un prezzo di vendita da record; l’auto è stata inizialmente ordinata e consegnata a un cliente svizzero-tedesco, poi è passata a un cliente di Hong Kong. Proprio a Hong Kong l’auto ha subito tutti i tagliandi necessari durante gli anni, e di recente è stata rimessa a nuovo dall’officina Ferrari del paese.

L’auto, identificata con il numero di telaio #133023 è rimasta praticamente inutilizzata per tutta la sua vita, tenuta al sicuro in un deposito a temperatura controllata per combattere i segni del tempo, e non è da escludere che anche dopo la vendita all’asta, che inevitabilmente sarà aggiudicata da qualche milionario appassionato di modelli rarissimi come questo.

Il prossimo 29 giugno questa Ferrari assolutamente unica andrà all’asta: durerà 24 ore così da dare tempo a tutti i ricchi pretendenti di fare la propria offerta. A giudicare dal valore medio di una Ferrari Enzo di questo tipo, il prezzo di questo modello assolutamente unico nel suo genere potrebbe superare senza difficoltà i 2 milioni di dollari.