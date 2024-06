Ferrari pronta con due nuove elettriche: prezzi a partire da 500mila euro

Il 21 giugno 2024 segna una svolta storica per Ferrari con l'inaugurazione del nuovo e-building a Maranello, destinato alla produzione della futura gamma di veicoli, inclusi modelli termici, ibridi ed elettrici. Nonostante una produzione annuale incrementata fino a 20.000 unità, rispetto alle 13.663 del 2023, Ferrari mantiene l'esclusività dei propri modelli.

Il nuovo impianto si rivela cruciale nella transizione della Casa verso l’elettrificazione, aggiungendo i primi due modelli completamente elettrici alla sua illustre linea. Secondo quanto riportato da Reuters, queste nuove auto sono attese rispettivamente entro la fine del 2025 e più avanti. Il debutto di queste vetture rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Ferrari.

Il prezzo elevato sarà sicuramente ben ripagato da un'unità estremamente tecnologica e innovativa

Il numero uno di Ferrari e Stellantis ha dichiarato: “Ho provato la nuova Ferrari elettrica, è straordinaria, completamente diversa da quelle che erano le mie aspettative.”

Sulla stessa lunghezza d'onda anche John Elkann:

"Guidare la nuova Ferrari elettrica e mettersi al volante di questa auto è stata per me un’esperienza davvero coinvolgente ed incredibile, si tratta di un qualcosa che ha superato qualsiasi aspettativa. Per gli amanti della guida, le sensazioni e l’emozione che questa auto trasmette sono a dir poco straordinarie. Questo ci infonde un grande ottimismo pensando che il nostro futuro non sarà caratterizzato solo dai nostri potenti motori a combustione, ma sarà arricchito dalle nuove tecnologie. Non ci limiteremo alle competizioni con il nostro V6 ibrido, ma estenderemo la nostra gamma con auto sportive e veicoli elettrici che verranno introdotti a partire dal prossimo anno"

Questa evoluzione nella lineup di Ferrari non solo conferma l'ingresso del brand nel segmento dei veicoli a zero emissioni, ma sottolinea anche la volontà dell'azienda di rimanere all'avanguardia nel settore automobilistico di lusso, continuando a investire in innovazioni che rispettano l'ambiente senza sacrificare il prestigio e le prestazioni che da sempre caratterizzano il marchio.