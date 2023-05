500e o 500 elettrica è la compatta di casa Fiat, disponibile sul mercato da 2020 e nasce per sostituire (quanto meno in futuro, dal momento che ora è prodotta parallelamente a quella ibrida) la 500 classica che tutti conosciamo. A differenza di altre elettriche che hanno mantenuto il nome originario per non perdere il proprio appeal nel settore, Fiat con la sua elettrica non ha modificato particolarmente l’estetica mantenendo la 500e altamente riconoscibile. Rispetto al modello da cui deriva le differenze di carattere estetico sono limitate alla zona anteriore, mentre l’abitacolo prevede un forte aggiornamento sia a livello di funzionalità sia in termini di estetica.

Fiat 500e come la sorella Hybrid è disponibile in numerose varianti:

Modello Batteria Autonomia dichiarata WLTP Potenza Prezzo di listino 500 hatchback 23.8 kWh 190 Km 95 CV / 70 Kw 29.950 Euro 500 hatchback 42 kWh 330 Km 118 CV / 87 Kw 33.950 Euro 500 cabrio 23.8 kWh 190 Km 95 CV / 70 Kw 31.950 Euro 500 cabrio 42 kWh 320 Km 118 CV / 87 Kw 36.950 Euro 500 3+1 23.8 kWh 190 Km 95 CV / 70 Kw 31.950 Euro 500 3+1 42 kWh 320 Km 118 CV / 87 Kw 35.950 Euro

Le declinazioni disponibili sono quindi tre: hatchback (classica 3 porte), cabrio (con tetto in tela a scorrimento) e 3+1 (una variante particolare che prevede la presenza di una portiera 1+1 su un solo lato, per un totale di “4”). Due i tagli della batteria, da 23.8 e 42 kWh, così come due le potenze a disposizione (70 e 87 kW).

I prezzi partono da 29.950 per la versione base con meno autonomia, fino a spingersi a oltre 35mila euro per quello più prestazionale e accessoriato. Ma davvero è necessario spendere quasi 30mila euro per una Fiat 500e oppure si può accedere a qualche bonus? Se avete un’auto da rottamare, il prezzo può calare notevolmente, rendendo la cifra di acquisto sensibilmente inferiore. Facciamo una premessa d’obbligo: al momento sul sito ufficiale di Fiat è disponibile una promozione che terminerà a fine mese. Abbiamo preferito non inserirla per rendere il contenuto più applicabile, ma sappiate che fino al 31/5 il prezzo della versione base è di 25.950 euro.

Ecobonus 2023

Per incentivare la transizione ecologica e il passaggio conseguente a veicoli più green (ibridi ed elettrici), il Governo mette a disposizione un bonus a cui poter accedere per limitare la spesa nell’acquisto di una nuova auto. Maggiori dettagli di questa manovra sono disponibili in questo approfondimento, ma in occasione di una rottamazione (contestuale all’acquisto) è possibile ridurre il prezzo nell’acquisto di una nuova auto elettrica di 5.000 euro. L’auto da rottamare deve essere al massimo una Euro 4, altrimenti senza rottamazione lo sconto scende a 3.000 euro. Inoltre, per poter usufruire dello sconto, l’auto nuova da acquistare deve avere un prezzo di listino pari o inferiore a 35mila euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 42.000 euro.

Ipotizzando l’acquisto della versione più economica della Fiat 500e, rottamando contestualmente un’auto a benzina Euro 3, si può arrivare a spendere 24.950 euro

Tutto qui? Assolutamente no, ma lo vediamo nel prossimo paragrafo.

Bonus Regione

I più fortunati che risiedono all’interno della Regione Lombardia possono sommare gli incentivi e ridurre ulteriormente la cifra da sborsare in fase di acquisto. Di recente, la Regione Lombardia ha pubblicato i nuovi incentivi dedicati alle elettriche che rendono l’acquisto di una Fiat 500e ancora più economico. Purtroppo, a differenza dell’Ecobonus, qui non è presente un sito chiaro (e trasparente) capace di mostrare la disponibilità effettiva dei bonus.

In ogni caso, come riportato in questo approfondimento, ora è possibile accedere ad un ulteriore tesoretto che permette di scontare da 1.000 fino a 4.000 euro. L’individuazione dell’extra bonus è sulla base delle emissioni che devono essere nulle; con una elettrica si può accedere allo sconto massimo quindi ridurre ulteriormente di 4.000 euro la spesa. Anche in questo caso è previsto un limite di spesa di 45mila euro (più IVA) per le auto con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2. Quindi, ritornando all’acquisto di una Fiat 500e, da 24.950 euro si può scendere a 20.950 euro. Non male.

Tutto qui? Non proprio. I concessionari della Regione Lombardia sono obbligati a fare uno sconto extra (aggiuntivo) del 12% fino ad un massimo di 2.000 euro. In totale, con i giusti movimenti (al netto che ci siano i bonus) è possibile pagare una Fiat 500e meno di 20mila euro.

Totale

In sintesi, sfruttando l’Ecobonus 2023 e l’extra bonus dedicato alle regioni (in questo caso la Lombardia) è possibile pagare una Fiat 500e meno di 20mila euro (a patto che ci sia una contestuale rottamazione di un veicolo compatibile).

Come ottenere i bonus?

Per l’Ecobonus 2023, quello messo a disposizione dal Governo, e extra bonus, quello della Regione Lombardia, è necessario recarsi in concessionario e solo il rivenditore potrà seguire la procedura. Ricordiamo che per presentare la domanda sarà necessario il pagamento di 16 euro per la marca da bollo, a carico del cittadino.