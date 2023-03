Nel passaggio dal sorprendente concept Prophecy alla vettura di produzione (Ioniq 6), la snella e aerodinamica berlina elettrica di Hyundai ha abbandonato i suoi doppi joystick per far spazio ad un più tradizionale volante. Tuttavia, un nuovo brevetto portato alla luce da CarBuzz spiega in dettaglio il funzionamento di questo sistema, suggerendo che potrebbe diventare una realtà in un immediato futuro.

I volanti occupano molto spazio, visivamente e fisicamente, pertanto Hyundai propone un’interfaccia conducente a doppio joystick per alleggerire l’abitacolo anche in un’ottica futura di sistemi di guida autonoma. A differenza dei controlli che si trovano in un aeroplano, ad esempio, l’invenzione di Hyundai può ruotare solo in una direzione, a sinistra o a destra. Inoltre, non sono presentati come joystick singoli, ma piuttosto come comandi simili a maniglie incernierati nei braccioli.

I comandi sono collegati ad attuatori con feedback di forza per fornire una contropressione alle mani del guidatore in un’imitazione del feedback dello sterzo. I sensori di pressione del bracciolo, gli attuatori della cremagliera dello sterzo e un’unità processore costituiscono il resto dell’hardware dello sterzo, quest’ultimo fondamentale per il funzionamento della configurazione. Se i due angoli del joystick differiscono troppo, il controller prenderà in considerazione la pressione sui sensori del bracciolo per determinare quale posizione del joystick dovrebbe avere la priorità nel calcolo dell’angolo di sterzata desiderato. In questo scenario, l’attuatore con feedback di forza contrasterà il movimento errato del joystick come mezzo per avvisare il conducente di un input errato.

L’effettivo angolo di sterzata in questo sistema drive-by-wire viene determinato controllando innanzitutto se il movimento del joystick è conforme alle normali condizioni di sterzata e in base alla velocità. Non è la prima volta che incontriamo un produttore interessato a reinventare il modo in cui controlliamo le auto. La Ferrari aveva precedentemente brevettato un joystick singolo montato sul sedile simile a quello che potresti usare per i giochi, mentre BMW prevedeva di sostituire il volante con un doppio joystick.