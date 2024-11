Fine di un'era: Fiat detronizzata in patria ("vincono" Toyota e Volkswagen)

Fiat perde la leadership nel mercato automobilistico italiano per il terzo mese consecutivo a ottobre 2024. Volkswagen e Toyota superano il brand torinese nelle immatricolazioni mensili, con rispettivamente 10.928 e 10.630 vetture targate contro le 9.194 di Fiat.

Questo sorpasso rappresenta un evento storico per il mercato auto italiano, tradizionalmente dominato da Fiat. Nell'ottobre 2023, il costruttore italiano aveva immatricolato quasi il doppio delle auto rispetto ai due marchi concorrenti. Nel dato cumulato da inizio 2024, Fiat mantiene ancora il primato con 128.875 unità, ma Toyota (102.480) e Volkswagen (100.307) si stanno avvicinando rapidamente.

Le cause di questo ribaltamento sono molteplici. Fiat sta attraversando una fase di transizione, con l'uscita di scena di modelli importanti e il lancio non ancora a pieno regime di nuovi prodotti. Per l'arrivo della nuova 500 prodotta a Torino bisognerà attendere almeno fine 2025.

Fiat dice addio a modelli storici e attende i nuovi lanci

Inoltre, c'è grande attesa per la nuova Grande Panda, non ancora in vendita in Italia. Modelli come 500X e Tipo, con quasi 10 anni alle spalle, stanno registrando un naturale calo delle immatricolazioni.

Toyota sta invece beneficiando del successo della sua gamma ibrida, molto apprezzata dagli automobilisti italiani. I modelli più richiesti sono Yaris Cross, Yaris, Aygo X, C-HR e la versione plug-in hybrid di RAV4.

Volkswagen punta soprattutto sui SUV come T-Roc, T-Cross e Tiguan. Nonostante il sorpasso mensile, è improbabile che Fiat perda la leadership annuale entro fine 2024. Tuttavia, il divario con Toyota potrebbe ridursi ulteriormente nei prossimi mesi, segnando un cambiamento epocale nelle preferenze degli automobilisti italiani.