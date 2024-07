Fino a 16 anni di vita per le batterie CATL: sono reali o teorici?

La cinese CATL ha annunciato che i suoi pacchi batterie Long-Service-Life per auto elettriche possono durare fino a 16 anni o 2 milioni di chilometri. Questo significherebbe che una vettura con autonomia di 484 km potrebbe sostenere circa 4.000 cicli completi di carica e scarica.

L'azienda ha diffuso un video per promuovere questa tecnologia, senza però rivelare i dettagli tecnici alla base di tali risultati. Sul sito ufficiale, CATL dichiara una garanzia di 8 anni o 800.000 km per le sue batterie per veicoli elettrici, suggerendo quindi che i 16 anni/2 milioni di km potrebbero essere un risultato potenziale piuttosto che garantito. Al momento questa è una nostra ipotesi, sicuramente nei prossimi giorni usciranno maggiori dettagli in merito a questa "discrepanza".

CATL, tuttavia, elenca diverse tecnologie che consentono di estendere significativamente la durata delle batterie agli ioni di litio:

basso consumo di litio: una tecnologia necessaria per stabilizzare la superficie e la struttura dei materiali anodici

rivestimento FIC: una pellicola auto-passivante per l'elettrodo del catodo

elettrolita bionico auto-riparatore: un sistema in grado di invertire parte del degrado nel film di elettrolita solido interfase

CATL ha inoltre migliorato la longevità dei pacchi batterie con soluzioni meccaniche. L'azienda ha sviluppato un sistema di gestione della forza di espansione flessibile per gestire in modo adattivo la forza di espansione delle celle e ridurre al minimo la pressione causata dall'ispessimento degli elettrodi interni con l'uso.

Molti importanti costruttori automobilistici come Tesla, BYD, Hyundai, Toyota e Volkswagen si riforniscono da CATL per le batterie dei loro veicoli elettrici, sottolineando l'importanza di questi progressi tecnologici per l'industria automobilistica globale.