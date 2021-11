Fisker svela Ocean, il suo primo SUV elettrico

La startup californiana Fisker ha svelato la versione definitiva e pronta per la produzione della sua prima auto elettrica, un SUV chiamato Ocean: è stato mostrato in occasione del Los Angeles Auto Show 2021 che si sta svolgendo in questi giorni, e il design è molto simile a quanto visto un anno fa durante il CES.

Chiaramente rispetto al prototipo sono state integrate tante funzionalità, tra cui troviamo un interessante display da 17.1 pollici posizionato al centro della plancia: la particolarità di questo display è data dal fatto che può ruotare di 90° a seconda dei gusti di chi guida o a seconda delle necessità.

“Quando usiamo uno smartphone per digitare lo usiamo in un modo, ma per scattare una foto lo usiamo in un altro. Il display del nostro veicolo può fare la stessa cosa, cambiando orientamento tra Portrait e Landscape. Può ruotare di 90°, è una funzione molto bella.”

In ogni caso, questa specifica feature sarà disponibile solo sul modello con allestimento top di gamma, chiamato Ocean Extreme: per avere il display che può ruotare di 90° bisognerà quindi sborsare la cifra di 68,999$, perché negli allestimenti più economici questa funzione non è stata inserita.

Tra le altre caratteristiche particolari abbiamo anche il tetto a pannelli solari, un dettaglio tecnico che sta cominciando a diffondersi tra i modelli più ricchi, ma le cui funzioni effettive sono ancora da verificare: secondo quanto afferma Fisker, si possono ottenere più di 2700 km di autonomia all’anno utilizzando soltanto energia solare, a patto che i pannelli lavorino tutti a 5.4 kWh per metro quadro. Insomma, nella vita vera bisognerebbe verificare quanti siano gli effettivi chilometri immagazzinati dalle batterie grazie all’energia solare.

Fisker proporrà la Ocean Sport – che in realtà è la versione base – a partire da 37,499$, e la dotazione prevede un motore elettrico frontale da 275 cavalli e una batteria in grado di assicurare circa 460 chilometri – senza specifiche sul tipo di test effettuato, mentre i modelli Ocean Ultra e Ocean Extreme dovrebbero assicurare più di 600 km di autonomia e avere rispettivamente una potenza di 540 e 550 cavalli.