Ford ammette difficoltà tecniche per i maxi pickup elettrici

Ford ridimensiona i piani per i grandi SUV elettrici a causa dei costi elevati. Durante la conference call sui risultati del quarto trimestre 2024, l'amministratore delegato Jim Farley ha spiegato che l'azienda si concentrerà su veicoli elettrici di piccole e medie dimensioni, più economicamente sostenibili.

Farley ha evidenziato le sfide economiche dei grandi SUV e pickup elettrici: "per i grandi veicoli elettrici destinati ai privati, l'economia è irrisolvibile. Questi clienti hanno esigenze molto elevate per un veicolo elettrico. Trainano, vanno fuoristrada, fanno lunghi viaggi. Questi veicoli hanno un'aerodinamica peggiore e sono molto pesanti, il che significa batterie molto grandi e costose."

Il CEO ha chiarito che Ford non abbandonerà completamente i veicoli elettrici, ma adotterà un approccio più mirato. L'azienda sta pianificando un pickup elettrico di medie dimensioni, una famiglia di EV costruiti da zero su una nuova piattaforma, e una gamma ampliata di veicoli elettrificati, inclusi ibridi e veicoli elettrici a range esteso (EREV).

Le vendite di pickup elettrici nel 2024 non sono state particolarmente brillanti. Nonostante il Cybertruck di Tesla sia stato il più venduto tra questi modelli, con 38.965 unità consegnate secondo Cox Automotive, è rimasto ben al di sotto delle aspettative iniziali. Anche le vendite del Ford F-150 Lightning sono cresciute anno su anno, ma sono state nettamente inferiori rispetto alle controparti a benzina.

Ford sta ora perseguendo una strategia basata sui veicoli elettrici a range esteso (EREV) per i suoi grandi SUV e pickup. Questi veicoli hanno una powertrain elettrica ma includono anche un generatore a benzina di backup per ricaricare la batteria. Farley ha spiegato che questa soluzione può offrire oltre 1.100 km di autonomia con un pieno, pur permettendo di percorrere la maggior parte dei chilometri in modalità elettrica.

Secondo Farley, i veicoli elettrici pesanti hanno senso solo per i clienti commerciali, che possono ricaricare furgoni e camion elettrici nei depositi e non hanno la stessa ansia da autonomia dei clienti privati. Ha aggiunto che i pickup e SUV di piccole e medie dimensioni rappresentano il sweet spot per i veicoli puramente elettrici, richiedendo batterie meno costose e adattandosi meglio all'uso quotidiano dei pendolari.

Ford sta lavorando intensamente allo sviluppo della sua prossima generazione di veicoli elettrici, che secondo Farley "saranno convenienti, ad alto volume e ottimi per il nostro business". L'azienda sembra quindi voler puntare su modelli più accessibili e pratici per la diffusione di massa della mobilità elettrica, piuttosto che inseguire il segmento dei grandi SUV e pickup di lusso.