La diffusione della mobilità elettrica sta procedendo spedita, e bisogna pensare anche in un’ottica inclusiva: per questo motivo Ford si è impegnata nello sviluppo di una colonnina di ricarica robotizzata che può essere azionata da dentro l’abitacolo, permettendo così agli automobilisti disabili, agli anziani, e in generale a tutti coloro che hanno una mobilità ridotta, di fare la propria ricarica senza difficoltà.

Il sistema è controllato tramite lo smartphone del guidatore ed è progettato per essere “hands free“, in sostanza si può avviare la ricarica del proprio veicolo senza scendere né toccare effettivamente la colonnina; una volta attivato, il sistema utilizza una piccola telecamera per inserire il braccio robotizzato (che non è altro che il cavo di ricarica, ma molto più tecnologico) nella presa di ricarica, con la possibilità di decidere se restare a bordo o scendere dall’auto durante la fase di ricarica.

Il sistema è stato realizzato dall’Università di Dortmund, in Germania, ed è pensato sia per l’installazione in parcheggi pubblici, sia nelle abitazioni private – in futuro si può pensare anche a un sistema dedicato alle flotte aziendali, oltre a sistemi di ricarica con potenza maggiore e quindi più rapidi a riportare la batteria a uno stato di carica ottimale.

I primi test, eseguiti sia in laboratorio sia in contesti di vita reale, si sono rivelati essere molto promettenti, e lo sviluppo di questa tecnologia potrebbe portare benefici anche al resto del mercato: pensate a un sistema di ricarica per tutti, in grado di riconoscere la nostra auto elettrica e di avviare il processo di ricarica senza nessun input da parte nostra – sarebbe una grande rivoluzione rispetto ai sistemi attuali, sia rispetto alle colonnine sia per quanto riguarda le pompe di benzina.

Ancora una volta Ford conferma il suo grande impegno verso l’elettrificazione e lo fa con un progetto inclusivo e dal grande potenziale futuro, garantendo la massima mobilità a tutti gli automobilisti.