Ford Focus ST Edition ha le sospensioni regolabili, ma uscirà in Italia?

Ford ha presentato oltremanica una nuova edizione sportiva della Focus, derivata dall’ultima versione ST che abbiamo provato qualche mese fa. Come si è visto per l’edizione speciale della Fiesta che montava modifiche simili, la principale novità risiede nelle sospensioni regolabili. Il nuovo modello costa quasi 36.000 sterline, circa 42.000 Euro e rimane per ora un’esclusiva inglese.

Le sospensioni regolabili, a patto di conoscerne il funzionamento, modificano sensibilmente un’auto migliorandone la tenuta di strada. E lo sa bene Ford, che in questa ST Edition britannica ha inserito ben 12 regolazioni per la compressione e altre 16 per il ritorno degli ammortizzatori. A tutto questo si aggiunge l’altezza da terra ridotta rispetto al modello standard, che può essere abbassata ulteriormente di 20 millimetri.

In sintesi, parliamo di una Focus ST dopo una serie di modifiche in classico stile tuning. E non è un paragone azzardato, visto che le nuove sospensioni sono firmate KW, società tedesca tra i leader del settore. Troviamo anche i cerchi ultraleggeri da 19 pollici che riducno le masse non sospese e quindi l’inerzia della vettura (10 chili in meno per ogni ruota). A questo si aggiungono le immancabile revisioni estetiche dedicate sia all’esterno che agli interni.

Nella carrozzeria, spiccano i nuovi elementi color nero per specchietti e griglia anteriore, integrati al posteriore dall’immancabile duo alettone/estrattore. Gli interni sportivi, ripresi dalla Focus ST, hanno nuove cuciture blu e altri piccoli dettagli extra come il pulsante di avvio con lettere rosse. Da notare che la versione ST Edition sarà disponibile solo nella motorizzazione benzina e con cambio manuale, per motivi legati principalmente al peso (secondo la casa madre).

Nella meccanica, prestazioni e specifiche rimangono grossomodo invariate: ritroviamo il motore turbo quattro cilindri 2,3 litri Ecoboost sovralimentato da quasi 280 cavalli, che spinge l’auto fino a una velocità massima di circa 250 Km l’ora. Ritorna anche il differenziale elettronico a slittamento limitato, che insieme alle nuove sospensioni promette un’aderenza da motorsport. A patto di saperle regolare però, visto che insieme alla vettura è compreso un apposito manuale con tutte le istruzioni necessarie.