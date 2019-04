Ford mostra la sua strategia dedicata all’elettrico durante il Go Further Event

Ford ha annunciato i suoi progetti futuri legati all'elettrificazione della gamma, tra Fiesta e Focus EcoBoost Hybrid, Transit elettrico e Tourneo Custom Plug-In Hybrid.

Qualche giorno fa ad Amsterdam, Paesi Bassi, si è tenuto il keynote Go Further Event, in cui Ford ha annunciato i suoi progetti futuri legati all’elettrificazione della gamma.

Il badge Ford Hybrid andrà quindi a evidenziare ben 16 modelli nuovi, che tra propulsori Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid, renderanno gran parte delle nuove vetture ecosostenibili e adatte ad una guida fatta di comfort e consumi bassi. Abbiamo già visto il SUV mid-size Kuga in tutte le sue declinazioni: andiamo invece ora a vedere quali altre vetture arriveranno nella gamma.

Tra le più importanti spiccano l’Explorer Plug-In Hybrid da 7 posti e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid da 8 posti, auto che grazie al sistema di propulsione potranno utilizzare la mobilità 100% elettrica.

Scendendo in termini di dimensioni troviamo la Fiesta EcoBoost Hybrid e la Focus EcoBoost Hybrid, che presentano tecnologia Mild-Hybrid per salvaguardare sia il pianeta (grazie a consumi di CO2 ridotti) sia le tasche del guidatore (grazie ad un’efficienza maggiore), senza rinunciare al boost prestazionale dato dalla coppia istantanea dell’unità elettrica.

Per quanto riguarda invece i veicoli commerciali, tra gli elettrici debutterà il nuovo Transit completamente elettrico, in arrivo nel 2021. Stuart Rowley, Presidente di Ford Europa, ha detto:

Rivoluzionari, tecnologicamente avanzati e con un’ampia gamma di soluzioni elettrificate per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, i nostri nuovi veicoli Ford Hybrid renderanno l’elettrificazione sempre più alla portata dei nostri clienti. I modelli presentati oggi rappresentano solo l’inizio dell’attuazione dei nostri piani per sviluppare una gamma completa di veicoli smart, per un mondo smart. Da Fiesta a Transit, ogni nuovo veicolo avrà una versione elettrificata, per adattarsi al meglio alle esigenze e alle disponibilità economiche dei nostri clienti in tutta Europa.

L’obiettivo di Ford è quello di diventare leader nel fornire ai clienti un’ampia scelta di veicoli elettrificati, con facile accesso alla ricarica e con sistemi di connettività avanzati. Infatti, ogni nuovo veicolo lanciato da Ford dopo la Focus avrà almeno una versione elettrificata, che si andranno ad aggiungere alle nuove annunciate.

Ford inoltre farà una partnership con NewMotion per fornire un one-stop-shop per a ricarica, utilizzando la loro rete già esistente che conta più di 100.000 punti di ricarica in 28 paesi europei. Joerg Beyer, Executive Director e Engineering di Ford Europa, afferma: