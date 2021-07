Ford Mustang Mach-E, un problema ai freni può spegnere l’auto

Ford ha confermato in queste ore il problema riportato dalla testata Motor.No relativo ai freni della Mustang Mach-E, SUV elettrico tra i più popolari del momento. In Norvegia, in sole due settimane ci sono stati almeno sei veicoli che hanno visto l’auto spegnersi all’improvviso dopo l’utilizzo del sistema di recupero dell’energia tramite frenata. Secondo la casa madre, si tratta di un bug nel sistema di gestione dei freni, che previene il loro surriscaldamento spegnendo del tutto la vettura.

Va detto che i malfunzionamneti si sono verificati in condizioni di guida estreme, cioé nella nota località turistica denominata Eagle Road (che vedete qui sopra). Si tratta di un tratto di strada tutto curve e tornanti a pendenza molto elevata che metterebbe in crisi qualsiasi tipo di freno, biciclette comprese. In ogni caso, lo spegnimento improvviso dell’auto rimane un evento che può diventare pericoloso, soprattutto su un percorso molto trafficato e ripido.

Per queste ragioni, Ford si è attivata offrendo una sorta di mini richiamo presso i concessionari norvegesi dove sarà possibile aggiornare il software di gestione dei freni. L’intero processo verrà automatizzato con un nuovo update di tipo OTA (cioé tramite Internet direttamente nell’auto) ma non prima di settembre/ottobre per questioni tecniche.

Lo spegnimento della vettura è dovuto a una soluzione preventiva inserita per evitare surriscaldamenti, che però si attiva troppo presto rispetto alla reale necessità. Per fortuna, nessuna delle auto che si sono spente all’improvviso sono state coinvolte in alcun incidente. Ma non è stato possibile riaccenderle immediatamente, dato che sono state trasportate via carro attrezzi al servizio assistenza Ford più vicino (dove è stato ripristinato il funzionamento del mezzo).

In ogni caso, Ford ha precisato che la nuova versione del software è già stata inserita nel prossimo pacchetto di aggiornamenti in arrivo per tutti i possessori di Mach-E entro l’autunno. Nel frattempo, è meglio che usino la funzione “regen” dei freni il meno possibile sulle strade più ripide.