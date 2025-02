Ford perderà miliardi con le auto elettriche nel 2025

Ford ha registrato una perdita di 5,1 miliardi di dollari nel 2024 per la sua divisione di veicoli elettrici , prevedendo perdite ancora maggiori fino a 5,5 miliardi nel 2025. Nonostante ciò, l'azienda rimane ottimista riguardo al futuro del settore elettrico.

Le vendite di veicoli elettrici Ford negli Stati Uniti sono aumentate del 34,8% nel 2024, raggiungendo 97.865 unità. Anche le vendite di ibridi sono cresciute del 40,1% a 187.426 veicoli. Tuttavia, i veicoli a benzina hanno rappresentato la maggior parte delle vendite con 1.793.541 unità, in leggero aumento dello 0,2% rispetto al 2023.

Il CEO Jim Farley ha ammesso che i grandi veicoli elettrici presentano alcuni problemi "irrisolvibili", come l'aerodinamica peggiore e il peso maggiore rispetto ai modelli a benzina. Ciò richiede batterie più grandi e costose per garantire un'autonomia adeguata, specialmente per il traino.

L'azienda ha posticipato il lancio di un nuovo pickup elettrico di medie dimensioni alla fine del 2027, circa 18 mesi dopo la data inizialmente prevista. Inoltre, Ford sta sviluppando una nuova piattaforma a basso costo per veicoli elettrici più economici, in grado di competere con "Tesla e i produttori cinesi a prezzi accessibili".

Ford sta lavorando anche su veicoli elettrici con range extender (EREV) con un motore a benzina che funge da generatore per ricaricare la batteria. Questa tecnologia, simile a quella vista sulla Mazda MX-30 R-EV, prevede che il motore termico non sia collegato meccanicamente alle ruote, ma alimenti i motori elettrici.

Nel 2024 Ford ha cancellato un progetto per un SUV elettrico a tre file, con un costo di 1,9 miliardi di dollari. Il Chief Financial Officer John Lawler ha spiegato che il veicolo non avrebbe soddisfatto i requisiti di redditività nei primi 12 mesi dal lancio.

Per il futuro, Farley ha dichiarato che i nuovi modelli utilizzeranno piattaforme in grado di supportare sia motori a combustione che propulsori elettrici. Questa strategia permetterà a Ford di distribuire meglio i costi e rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato.

Secondo Bloomberg, però, i nuovi veicoli elettrici più economici e gli EREV non arriveranno sul mercato prima del 2027, rendendo difficile per Ford rimanere competitiva nel settore nei prossimi anni.