La casa automobilistica Ford fermerà l’assemblaggio di auto nella fabbrica di Saarlouis. L’impianto continuerà, infatti, a produrre le diverse versioni della Focus solo fino alla metà del 2025. Non dimentichiamo che dal 2025 Ford si dedicherà alle elettriche, con due modelli su base Meb prodotti in Germania a Colonia, mentre sarà proprio il sito produttivo di Valencia a sostituire quello tedesco di Saarlouis dove ora viene prodotta la Focus.

Ad ufficializzare la notizia è Stuart Rowley, numero uno della filiale europea, che ha dichiarato:

Valencia offre migliori prospettive per il futuro, soprattutto dal punto di vista economico. Ora stiamo cercando di trovare delle alternative per garantire un futuro al maggior numero possibile di lavoratori colpiti.

Non dimentichiamo che l’impianto tedesco impiega circa 6.200 persone, motivo per cui sarà istituita una apposita task force e avviati specifici negoziati con i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni locali.

Sul tavolo c’è anche la vendita ad altri costruttori. Al momento, non prevediamo di costruire altri modelli a Saarlouis. La realtà è che la realizzazione di veicoli elettrici richiede meno persone, ha aggiunto Rowley.

Non a caso, l’obiettivo di Ford è quello di puntare maggiormente sull’elettrico, almeno in Europa. La stessa società ha posto come obiettivo da raggiungere la vendita di 2 milioni di modelli a batteria entro il 2026, di cui 600.000 proprio nel Vecchio Continente.

Tale strategia conferma la volontà del costruttore statunitense di abbandonare sia la produzione che la vendita di auto endotermiche in Europa già per il 2030. Nello specifico, entro la metà del 2026, la casa automobilistica dell’Ovale Blu offrirà almeno una versione plug-in o elettrica per ogni modello. Una strategia simile riguarderà anche i veicoli commerciali Ford: entro il 2024, il costruttore offrirà una versione elettrica o ibrida plug-in per ciascun modello, mentre nel 2030 i due terzi delle vendite saranno a zero emissioni.