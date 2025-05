La rivoluzionaria monoposto GEN3 Evo di Formula E fa il suo debutto virtuale in uno dei videogiochi di corse più popolari al mondo. L'auto elettrica più rapida in accelerazione, capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 1,82 secondi, sarà presto disponibile per milioni di giocatori grazie a una nuova collaborazione tra il campionato di motorsport elettrico (non vi servirà una wallbox per ricaricarle) e Gameloft. Gli appassionati potranno finalmente mettersi al volante di questa vettura all'avanguardia attraverso l'Aggiornamento 43 di Asphalt Legends Unite, coincidente con il doppio appuntamento del campionato mondiale a Shanghai.

Per la prima volta in assoluto, i fan del motorsport avranno l'opportunità di guidare la GEN3 Evo in un videogioco, vivendo l'emozione della competizione elettrica direttamente sui propri dispositivi. La partnership tra Formula E e il colosso del gaming mobile Gameloft si arricchisce così di un nuovo capitolo, dopo il successo della precedente collaborazione che aveva portato la GEN2 nel mondo virtuale di Asphalt.

L'integrazione non si limita alla sola vettura: gli utenti potranno scegliere tra le iconiche livree di quattro scuderie di punta del campionato. Tra queste figurano Jaguar TCS Racing, attuale campione del mondo costruttori, TAG Heuer Porsche Formula E Team con Pascal Wehrlein (campione in carica tra i piloti), Andretti Formula E con l'ex iridato Jake Dennis, e Nissan Formula E Team, attualmente in testa a tutte le classifiche della competizione.

Asphalt Legends Unite, considerato il più grande gioco arcade di corse al mondo, si conferma così la piattaforma ideale per avvicinare nuovi appassionati al motorsport elettrico, combinando l'adrenalina delle competizioni con la sostenibilità ambientale che caratterizza la Formula E.

Per celebrare questa collaborazione straordinaria, Formula E e Gameloft hanno programmato una serie di eventi a tempo limitato che coinvolgeranno la community di giocatori. Dal 29 maggio all'11 giugno si terrà la "Team Battle", dove gli utenti sceglieranno quale scuderia rappresentare, gareggiando per accumulare punti e decretare il team vincitore. A luglio seguiranno altri due eventi speciali: il "Championship Livery Event" (7-20 luglio), che permetterà di sbloccare l'esclusiva livrea del campionato, e il "Winning Team Celebration" (24-30 luglio), dedicato alla celebrazione della scuderia vincitrice della Team Battle.

L'integrazione tra mondo virtuale e reale si estenderà anche agli eventi dal vivo. Formula E ha infatti annunciato attivazioni speciali nel Fan Village durante le gare di Shanghai e Londra, creando un ponte tra l'esperienza digitale e quella fisica delle competizioni. Questa strategia phygital rappresenta un esempio innovativo di come le organizzazioni sportive possano espandere la propria presenza attraverso i canali di intrattenimento digitale.

Sanjay Shivaram, Strategy & Business Development Director di Formula E, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova tappa della collaborazione: "Dopo il successo della nostra partnership nel 2024, che ha visto milioni di giocatori interagire con la GEN2 in Asphalt 8 e Asphalt Legends Unite, siamo davvero entusiasti di portare la GEN3 Evo nel più grande gioco arcade di corse al mondo. Dare ai giocatori la possibilità di correre con quattro dei nostri team iconici è davvero la ciliegina sulla torta."

Gli fa eco Arnaud Bénéfice, Asphalt Legends Unite Marketing Director, che ha commentato: "L'accoglienza straordinaria della nostra collaborazione 2024 con Formula E, in particolare con il lancio dell'edizione Gen2 di Asphalt Legends Unite, ha reso naturale il rinnovo della nostra partnership. Siamo entusiasti di portarla a un livello superiore quest'anno, offrendo ai nostri giocatori non solo la possibilità di correre con la GEN3 Evo, ma anche di sfoggiare i colori di quattro dei migliori team del campionato, avvicinandoli ancora di più alla pista."

Questa iniziativa rappresenta un caso esemplare di come il motorsport contemporaneo stia cercando nuovi canali per raggiungere audience più giovani e diversificate, utilizzando il gaming come ponte verso potenziali nuovi fan. Con la crescente popolarità degli esports e del gaming mobile, Formula E dimostra ancora una volta la sua vocazione innovativa, non solo nella tecnologia delle vetture ma anche nelle strategie di marketing e coinvolgimento del pubblico.