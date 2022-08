La lotta alle emissioni di CO2 prodotte dalle auto ha spinto il Governo francese a promuovere un’importante iniziativa rivolta ai cittadini. L’idea del Governo è quella di offrire un incentivo di 4.000 euro a coloro che rottamano la propria auto per sostituirla con una bicicletta o una e-bike.

Non a caso, con tale iniziativa si porta avanti l’obiettivo di velocizzare la transizione verso sistemi di trasporto sostenibili. Passi avanti importanti che molti Paesi dell’Unione europea stanno adottando al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi di micromobilitá elettrica, in alternativa all’utilizzo della propria auto. Tra i principali Paesi non possiamo non ricordare l’Olanda e la Danimarca che sono ormai da tempo impegnate nello studio di politiche green che mirano a salvaguardare il territorio e a ridurre l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto.

L’incentivo, con soglia massima pari a 4.000 euro sarà stabilito sulla base del reddito del cittadino che ne fa richiesta e in base all’area della Francia in cui vive. Potranno infatti ricevere l’incentivo solamente coloro che sono residenti in zone urbane definite a basse emissioni, dove sono attive già forme di limitazione al traffico. Con l’introduzione di tali limitazioni per usufruire dell’incentivo non possiamo però escludere che ci saranno diversi malcontenti tra i cittadini che sono residenti in altre zone.

Simili azioni del Governo francese erano state annunciate lo scorso anno per combattere i cambiamenti climatici nell’ambito della “Loi Climat et Résilience” che include un pacchetto di interventi legislativi straordinari portato avanti dal ministero dell’ambiente. La proposta era quella di acquistare una bici elettrica con un incentivo di 1.500 euro a cui sommare altri 1.000 euro in caso di acquisto di una cargo bike. Una simile iniziativa, dunque, ma che il Governo ha deciso di ottimizzare aumentando la somma da destinare ai cittadini. Come conseguenza, sicuramente, la Francia vedrà sia una riduzione del numero di veicoli inquinanti in circolazione.