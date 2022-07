Chi vive e guida in città ha sicuramente rischiato, almeno una volta, di colpire con la propria auto una portiera aperta improvvisamente da un automobilista parcheggiato un po’ distratto: è un rischio concreto posto dalle strade lungo le quali le auto si parcheggiano parallelamente al senso di marcia, specialmente nelle città dove c’è poco spazio e le strade vengono ristrette continuamente per dare più spazio a pedoni e ciclisti – un po’ come sta succedendo a Milano negli ultimi anni. Fortunatamente la tecnologia ci viene incontro in questo senso, e nello specifico stiamo parlando del sistema di guida autonoma Tesla Full Self-Driving, che in seguito a uno dei più recenti aggiornamenti ha visto un netto miglioramento della reazione dell’auto quando si verificano questi episodi imprevedibili e potenzialmente molto pericolosi.

Nel video che vi riportiamo, pubblicato su Twitter dalla pagina Whole Mars Catalog, possiamo vedere una Tesla Model 3 in una fase di guida con Full Self-Driving attivato: nel video, anche se in bassa risoluzione, si può vedere una portiera aprirsi ben distante dal muso della Model 3, che decide in un attimo di allargarsi a sinistra (complice anche la corsia vuota) per evitare l’ostacolo, per poi rientrare nella corsia di destra e proseguire la sua corsa. A differenza di quanto succedeva in passato, tutta questa manovra è avvenuta in modo dolce e graduale, senza movimenti repentini e potenzialmente pericolosi.

Sarebbe interessante capire cosa sarebbe successo se la corsia a sinistra dell’auto non fosse stata libera: come si sarebbe comportata l’auto in quel caso? Avrebbe frenato per evitare l’impatto o rallentato tanto da aspettare che la corsia a sinistra si liberasse? Impossibile rispondere oggi, ma ogni giorno che passa il numero di test e di situazioni che Full Self-Driving si trova ad affrontare aumenta sempre di più, migliorandone continuamente le capacità e le reazioni.

Le manovre morbide e meno repentine compiute da Full Self-Driving sono una delle principali novità apportate dall’ultimo aggiornamento software di Tesla: in questo modo chi si trova a bordo ha modo di rilassarsi davvero mentre l’auto guida in modo quasi completamente autonomo. E’ il futuro, e nemmeno troppo lontano, ma bisognerà farci l’abitudine.