Guardare le partite in auto? Con Audi ora si può

Il panorama dell'intrattenimento a bordo delle auto premium sta vivendo una trasformazione significativa, con i costruttori che puntano sempre più su esperienze immersive direttamente integrate nei sistemi di infotainment. Audi ha recentemente fatto un passo importante in questa direzione, portando il mondo dello sport in streaming direttamente nell'abitacolo. L'accordo con Dazn, piattaforma specializzata in contenuti sportivi, segna un'evoluzione nell'esperienza di viaggio per conducenti e passeggeri, permettendo l'accesso a eventi sportivi in diretta e contenuti on-demand direttamente dal sistema multimediale dell'auto.

Lo sport entra nell'abitacolo

L'integrazione dell'app Dazn arricchisce significativamente l'ecosistema digitale delle vetture Audi di ultima generazione. Gli utenti potranno accedere alle competizioni sportive attraverso due canali principali: il maestoso display Oled centrale da 14,5 pollici, utilizzabile però esclusivamente a veicolo fermo per evidenti ragioni di sicurezza, oppure tramite lo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici, che consente la fruizione dei contenuti anche durante la marcia.

Questa innovazione si inserisce in un catalogo già ricco di applicazioni per l'intrattenimento a bordo, tra cui Amazon Music, Audible, Spotify e YouTube, confermando la strategia della casa dei quattro anelli di trasformare l'auto in uno spazio multimediale completo, capace di rispondere alle diverse esigenze di intrattenimento degli occupanti.

La tecnologia al centro dell'innovazione

Il debutto di Dazn nelle Audi non è un'iniziativa isolata, ma il frutto di una collaborazione strategica con Cariad, la divisione software del gruppo Volkswagen. Questa partnership ha permesso lo sviluppo di un'applicazione ottimizzata per l'ambiente automobilistico, calibrata per funzionare perfettamente con l'architettura di Android Automotive che equipaggia i nuovi modelli del marchio tedesco.

Al momento, la nuova app è disponibile su un selezionato gruppo di veicoli Audi: la nuova A5, A6 Avant, la gamma elettrica A6 e-tron, il SUV Q5 e il Q6 e-tron. Questa lista rappresenta la punta di diamante dell'offerta tecnologica del costruttore, con modelli che incarnano la visione di mobilità futura del brand.

Espansione prevista nell'intero gruppo Volkswagen

L'integrazione dell'app Dazn non rimarrà un'esclusiva Audi. Secondo quanto comunicato, nei prossimi mesi la stessa funzionalità sarà estesa ad altri marchi del gruppo Volkswagen che utilizzano la medesima piattaforma tecnologica. Questo approccio rivela la strategia di condivisione tecnologica all'interno del gruppo, che permette di ottimizzare gli investimenti e offrire esperienze digitali avanzate su un numero sempre maggiore di modelli.

La mossa rappresenta anche un chiaro segnale di come i costruttori automobilistici stiano ripensando l'esperienza di viaggio, trasformando i tempi di attesa e sosta in momenti di intrattenimento e connessione. In un'epoca in cui le auto elettriche richiedono soste per la ricarica, la possibilità di seguire un evento sportivo durante l'attesa diventa un valore aggiunto significativo nell'esperienza cliente.

L'abitacolo come nuovo centro di intrattenimento

Con questa integrazione, Audi rafforza il concetto di auto come spazio personale esteso, dove lavoro, intrattenimento e connettività si fondono in un'unica esperienza. La fruizione di contenuti sportivi in streaming rappresenta solo l'ultimo tassello di una strategia più ampia che mira a trasformare l'abitacolo in un ambiente digitale completo, capace di adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

L'evoluzione dei sistemi di infotainment automotive sta rapidamente colmando il divario tra l'esperienza digitale domestica e quella mobile, portando a una continuità di utilizzo che risponde alle aspettative di clienti sempre più connessi e tecnologicamente avanzati. In questa corsa all'innovazione, Audi dimostra di voler mantenere una posizione di primo piano, anticipando tendenze e bisogni emergenti.