Guidare il CyberCab? Basta un controller Xbox

Il Tesla Cybercab, il nuovo veicolo autonomo dell'azienda di Elon Musk, può essere controllato tramite un controller simile a quello di una Xbox. La notizia è emersa durante l'esposizione del veicolo al Museo Petersen di Los Angeles, dove il Cybercab rimarrà in mostra fino alla fine dell'anno.

Questa rivelazione getta nuova luce sulle capacità e il funzionamento del controverso veicolo Tesla, che aveva attirato l'attenzione per l'assenza di volante e pedali. Il sistema di controllo alternativo solleva interrogativi sulla sicurezza e la legalità di questo approccio innovativo alla guida autonoma.

Secondo quanto riportato da AutoEvolution, citando fonti interne al museo, il Cybercab può essere manovrato sia dall'interno che dall'esterno del veicolo utilizzando un controller wireless. Questa soluzione è stata adottata per spostare il veicolo all'interno del museo, dove il sistema di guida autonoma FSD (Full Self Driving) di Tesla potrebbe avere difficoltà a orientarsi. La notizia conferma i sospetti emersi dopo la pubblicazione di un video che mostrava il Cybercab salire una rampa con una persona seduta sul sedile di sinistra, presumibilmente per controllare il veicolo in un ambiente complesso come l'interno del museo.

La possibilità di controllare remotamente il Cybercab si allinea con i piani di Tesla di lanciare un servizio di robotaxi entro il 2027. L'azienda sta infatti reclutando operatori che fungeranno da backup di sicurezza, intervenendo a distanza in caso di problemi di navigazione o sicurezza. Questo approccio non è unico nel settore: anche Waymo, la società di Google dedicata alla guida autonoma, utilizza un sistema simile per i suoi veicoli.

Il lancio di un servizio di robotaxi pone diverse sfide a Tesla, non solo tecniche ma anche logistiche e legali, come la gestione della pulizia e manutenzione dei veicoli, la conformità alle normative stradali esistenti e la sicurezza dei passeggeri in assenza di controlli tradizionali

Inoltre, l'intenzione di Tesla di vendere il Cybercab anche ai privati solleva ulteriori questioni sulla legalità e sicurezza di un veicolo controllabile con un controller da videogioco. Nonostante queste sfide, Tesla sembra determinata a procedere con il suo progetto innovativo, che potrebbe rivoluzionare il concetto di mobilità urbana e trasporto personale nei prossimi anni.