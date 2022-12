Hai perso di nuovo le chiavi della macchina? Non è un problema, Genesis è il primo marchio al mondo ad inserire come optional della GV60 il riconoscimento facciale, proprio come gli smartphone di ultima generazione. Tramite il sensore posizionato sul montante centrale, i proprietari di GV60 possono bloccare e sbloccare il crossover elettrico proprio come se sbloccassero i loro telefoni. La tecnologia funziona in modo simile e i conducenti dovranno accedere all’auto con la chiave fisica solo una volta per impostare il proprio profilo; una volta dentro, sfruttando uno scanner di impronte digitali posizionato sulla console, è possibile attivare l’auto.

Un indicatore LED sul montante B consente di sapere se l’auto è bloccata o sbloccata e Genesis precisa che nessuna informazione verrà condivisa o caricata sui propri server, in quanto i dati resteranno parte del software interno in via crittografata. Il riconoscimento facciale sarà disponibile sulla GV60 2023 come parte di una serie di aggiornamenti che includono anche una nuova funzionalità della chiave digitale che consente ai proprietari di accedere all’auto utilizzando il telefono o l’orologio e di condividere l’accesso con un massimo di tre persone. Non è necessaria quindi la presenza di una chiave fisica ma solo di una semplice pre-impostazione.

Utilità o esercizio di stile? A nostro giudizio potrebbe rilevarsi una funzionalità interessante soprattutto in quelle rare situazioni (esempio bagno al mare) dove può apparire scomodo portarsi dietro la chiave semplice o l’intero comando keyless. Mentre il riconoscimento facciale è il primo nel suo genere, nel campo dell’automotive, la possibilità di accedere alla propria vettura non utilizzando la semplice chiave non è una vera novità; in precedenza prima Tesla, con la sua tessera, e successivamente Ford, con il comando numerico della Mustang Mach-E, hanno offerto soluzioni alternative.