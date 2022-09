Oltre 100 piloti con le relative auto prenderanno parte alla nuova edizione dell’attesissimo evento Hills Race che si terrà ad Rivanazzano Terme. Dal 9 settembre prenderà il via uno degli eventi dedicato alle gare d’accelerazione sul quarto di miglio più attesi dagli appassionati di motori.

L’ evento, della durata di tre giorni, vedrà come protagonista la gara di accelerazione dedicata alle vetture americane e ai Maggiolini Volkswagen ma non mancheranno altre attività che intratterranno tutti i partecipanti. Come si può leggere sul sito ufficiale, i Maggiolini si confermano parte essenziale dell’evento Hills Race tanto che avranno un’area dedicata e organizzata grazie alla partecipazione ed alla Partnership con Hot Heads Garage. Ad affiancare le quattro ruote, il raduno organizzato per le mitiche moto di Milwaukee. Hills Race e Harley-Davidson Italia daranno la possibilità agli appassionati delle due ruote americane di provare le ultime novità della Casa con test ride suggestivi sulle colline dell’Oltrepò Pavese.

Ad arricchire i tre giorni di evento nella storica location dell’aeroporto in provincia di Pavia trasformato nel circuito Rivanazzano Dragway, ci saranno dunque anche esposizioni di nuovi mezzi americani e un intero stand dedicato alle moto statunitensi Harley-Davidson.

Il primo giorno di evento sarà dedicato all’inaugurazione e da una prima fase in cui saranno effettuate le qualificazioni. A seguire, sabato 10 agosto, verrà dato il via alle vere competizioni. Nella giornata di sabato 10 settembre, invece, entrerà nel vivo la competizione. Terminate le qualificazioni, il pomeriggio vedrà protagonista l’evento Top Methanol Dragster, lo show Top Methanol Dragster e i Junior Dragster Jet Car. Per le competizioni finali eliminatorie si dovrà attendere la giornata di domenica 11 settembre. A seguire, in serata, le premiazioni finali.

Tutti gli appassionati che vogliono partecipare al grande evento potranno acquistare il biglietto al costo di 15 euro per la giornata di venerdì 9 settembre e di 20 euro per sabato 10 o domenica 11. L’accesso sarà invece gratuito per tutti i minori di 12 anni.